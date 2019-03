Titel of niet, Leko kondigt afscheid aan: “Moet ik na twee jaar nu nóg laten zien of ik een goeie trainer ben?” NP

29 maart 2019

15u26 10 Belgisch voetbal Nog zeven weken en dan scheiden de wegen van Ivan Leko (41) en Club Brugge. Nieuwe onderhandelingen wil hij niet afwachten. “Ik heb mijn beslissing al genomen.”

De timing is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Net voor Club play-off 1 aftrapt, laat Leko verstaan dat hij het na dit seizoen voor bekeken houdt. Op subtiele wijze, uit respect voor het bestuur na de kans die hij van hen kreeg om een topclub te coachen en het vertrouwen na ‘Operatie Propere Handen’. “Mijn toekomst? Of ik nu een nieuw contract krijg of niet, ik heb mijn beslissing al genomen. Ik ga me focussen op ons doel. En dan zien we wel.”

Woorden die je op verschillende manieren zoú kunnen interpreteren - omdat zijn Nederlands niet feilloos is - maar navraag bij zijn entourage bracht de bevestiging. Leko heeft voor zichzelf al uitgemaakt dat hij straks afscheid neemt van Club. Zelfs in het geval van een tweede opeenvolgende landstitel.

Nieuwe gesprekken komen te laat, oordeelt Leko, die begin dit seizoen een voorstel van een extra jaar plus loonsopslag naast zich neerlegde. Club plande het werk van zijn coach na play-off 1 opnieuw te evalueren, maar dat is dus buiten de Kroaat gerekend. “Moet ik na twee jaar hier nu nóg laten zien of ik een goeie of slechte trainer ben? Iedereen weet wat voor een coach Ivan Leko is. Dat kon je de voorbije seizoenen waarnemen bij STVV en Club. Die wedstrijden tonen mijn kwaliteiten.”

Het bestuur wenste niet formeel te reageren en alle focus te houden op de komende tien play-off 1-duels.

Geschiedenis op 19 mei?

Leko begint hoe dan ook aan zijn laatste weken in Jan Breydel. Al verandert dat niks aan de ambitie van coach en club. Leko hoopt nog altijd geschiedenis te schrijven, door Club voor het eerst in meer dan 40 jaar twee keer op rij kampioen te maken. “19 mei - uitgerekend de dag dat mijn tweelingdochters verjaren - kan een mooie dag worden.” Aan druk geen gebrek, maar dat deert hem niet. “Ik verwacht een sterk Club. Wij hebben alles om opnieuw kampioen te worden en gaan dus vol voor de titel. Sommigen zullen dat arrogant vinden. Maar als je zegt dat je blij bent om in play-off 1 te zitten, vragen ze zich af waar ons zelfvertrouwen is. Ik zeg wat ik denk.”

Da’s na gisteren nog maar eens duidelijk.