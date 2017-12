Tijd dringt voor kandidaat-kopers van Anderlecht: een bod doen kan nog tot 19 december Redactie

14u19 0 BELGA Jupiler Pro League De tijd dringt voor de personen die voetbalclub Anderlecht graag willen overkopen. De Brusselse club wil de verkoop nog graag voor het einde van 2017 achter de rug hebben. Nu blijkt ook dat de aandeelhouders niet meteen al hun aandelen willen verkopen.

Aan de geïnteresseerden werd ook gevraagd om een bod te doen op 50 procent + 1 van de aandelen. Voor de nieuwe kandidaat-kopers dringt de tijd nu wel stilaan. Paars-wit wil namelijk dat alle geïnteresseerden zich voor 19 december kenbaar maken.

Momenteel zou Johan Beerlandt de beste papieren hebben. De topman van bouwgroep Besix is met zo'n 5 procent al aandeelhouder van Anderlecht. Hij heeft oren naar de vraag van een groep minderheidsaandeelhouders die zich zouden groeperen, en andere Belgische investeerders zouden zoeken. Met het adresboekje van Beerlandt, die toegang heeft tot captains of industry als baron Jean Stéphenne, ridder Luc Vandewalle of baron Philippe Vlerick, is het zeker mogelijk om de nodige fondsen te verwerven. Het duo Paul Gheysens (Ghelamco)-Wouter Vandenhaute (Woestijnvis) is ondertussen wat op de achtergrond beland.