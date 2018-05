Tienkoppig Zulte Waregem pakt 25 op 27 na heerlijke pegel van Hamalainen VDVJ/NVK

22u34 1 OH Leuven OHL OHL 1 einde 2 ZWA ZWA Zulte Waregem

Poef! Een raket van Brian Hamalainen in de slotfase bezorgde Zulte Waregem een achtste opeenvolgende overwinning. Nochtans leek de indrukwekkende reeks van Essevee lang te sneuvelen bij OHL. Een hoofdrol was weggelegd voor Coopman - voor het eerst in bijna drie maand opnieuw in de basis. De middenvelder scoorde eerst, maar mocht na een halfuur al douchen nadat hij de doorgebroken Kostovski onderuit haalde. Gorius maakte gelijk uit de vrijschop.

Hamdi Harbaoui kon zijn doelpuntentotaal op Den Dreef geen laatste boost geven. Zijn teller stopt op 22. Zijn twee beste mogelijkheden mikte hij op Gillekens en de paal. Volgende week kan de Tunesiër alleen nog vanuit zijn zetel toekijken of Teddy Chevalier (21 treffers) hem op de slotspeeldag de Gouden Stier afneemt.

Jupiler Pro League Hamalainen: “Misschien was dit een mooi afscheid”

Brian Hamalainen heeft een patent op fantastische goals. “Danish Dynamite”, lachten zijn ploeggenoten na de geweldige pegel in de winkelhaak van de linksachter. “Ik zou willen toegeven dat ik erop geoefend heb, maar dat is niet zo”, grijnsde de matchwinnaar. “Misschien was dit een mooie manier om afscheid te nemen van Zulte Waregem. Wie weet heb ik mijn laatste partij voor deze club gespeeld.”

Hamalainen is namelijk einde contract bij Essevee en zoekt binnenkort andere oorden op. “Ik ga alleszins niet naar AA Gent en zal evenmin in België blijven. Na zeven jaar wil ik iets nieuws proberen. Momenteel heb ik nog nergens getekend – ik wil mijn opties openhouden.” Hamalainen hoopt wel nog zijn steentje te kunnen bijdragen in zijn laatste weken aan de Gaverbeek. “Ik begrijp de coach voor honderd procent dat hij me op de bank zette de jongste tijd, maar ik hoop mijn periode hier met een glimlach op het gezicht af te sluiten. Nog een Europees ticket pakken zou fantastisch zijn.” (VDVJ)