Tienkoppig Zulte Waregem pakt 25 op 27 na heerlijke pegel van Hamalainen VDVJ/NVK

11 mei 2018

22u34 1 OH Leuven OHL OHL 1 einde 2 ZWA ZWA Zulte Waregem

Poef! Een raket van Brian Hamalainen in de slotfase bezorgde Zulte Waregem een achtste opeenvolgende overwinning. Nochtans leek de indrukwekkende reeks van Essevee lang te sneuvelen bij OHL. Een hoofdrol was weggelegd voor Coopman - voor het eerst in bijna drie maand opnieuw in de basis. De middenvelder scoorde eerst, maar mocht na een halfuur al douchen nadat hij de doorgebroken Kostovski onderuit haalde. Gorius maakte gelijk uit de vrijschop.

Hamdi Harbaoui kon zijn doelpuntentotaal op Den Dreef geen laatste boost geven. Zijn teller stopt op 22. Zijn twee beste mogelijkheden mikte hij op Gillekens en de paal. Volgende week kan de Tunesiër alleen nog vanuit zijn zetel toekijken of Teddy Chevalier (21 treffers) hem op de slotspeeldag de Gouden Stier afneemt.