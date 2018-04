Tienkoppig OHL pakt in extremis puntje aan de Gaverbeek na dol slot Jonas Van De Veire

01 april 2018

21u50 0 Jupiler Pro League Meteen een flinke uitschuiver voor Zulte Waregem. Tegen OH Leuven – ruim een halfuur met tien – kwam het nochtans twee keer op voorsprong, maar gaf het die telkens weg. Harbaoui mikte in de slotminuut een penalty op de paal. Auwtsch.

De Ronde van Vlaanderen, Anderlecht – AA Gent en Chelsea – Tottenham: ’t was deze zondag genieten voor de sportsfijnproevers. Een menu op sterrenniveau. De afsluiter tussen Zulte Waregem en OH Leuven leek daardoor wel een dessertje uit Lunch Garden. Een paar duizend toeschouwers in het Regenboogstadion gingen er toch voor zitten.

Het wedstrijdbegin van de thuisploeg was nog best te smaken. Olayinka schoof een kans net naast. En op het kwartier ging de Nigeriaan dankbaar liggen in de zestien na een domme duw van Kenneth Schuermans. Hamdi Harbaoui – terug na twee matchen schorsing – zette de elfmeter om met een raket door het midden (1-0). Zo. Klus geklaard, moeten ze bij Zulte Waregem gedacht hebben. En dus dook het tempo plots naar beneden. OHL – dat nergens was in de openingsfase – kreeg daardoor eindelijk wat ademruimte. Na het halfuur leverde dat zelfs de gelijkmaker op. Een schot van Gorius verdween via Baudry voorbij Bossut (1-1).

Leuven trok dan ook met uitzicht op een stuntje de kleedkamer in. Alleen bracht Simon Diedhiou – een spits met het postuur van een bokser – net voor het uur zijn eigen ploeg in de problemen. De Senegalees ging onnodig door op de voet van De Sart. Ref Laforgde toonde geen genade en trok rood. Met een mannetje extra kreeg Essevee weer het overwicht. Een uitgebreidkansensalvo volgde. Met eerst een omhaal van Harbaoui, vervolgens een kopbal van Olayinka en een poging van De fauw. Allen zonder succes. Dan deed De Pauw beter. De flankaanvaller knalde twintig minuten voor tijd de 2-1 fraai in de verste hoek. Zulte Waregem haalde opgelucht adem, maar gaf de zege toch nog weg in een onwaarschijnlijk slot. Eerst scoorde Kostovski de gelijkmaker door een corner aan de tweede paal binnen te werken. Maar een penalty in de ultieme seconden na handspel van OHL-verdediger Moore. Harbaoui liet evenwel na om zich tot matchwinnaar te kronen en trof de paal. Een serieuze domper voor Dury en co, die met een achterstand aan play-off 2 beginnen. OHL kon het dessertje uit Lunch Garden best smaken.