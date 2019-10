Tienkoppig Malinwa haalt het van zwak Eupen, Vanlerberghe en Togui scoren ABD

05 oktober 2019

19u56 2 KAS Eupen EUP EUP 0 einde 2 KVM KVM KV Mechelen Jupiler Pro League Vijftig minuten met tien man na rood voor Swinkels. ‘t Kon KV Mechelen niet deren. Na een goeie teamprestatie zegevierde Malinwa op de Kehrweg. Vanlerberghe en Togui scoorden.

En of Arjan Swinkels baalde vorige week tegen Club Brugge toen hij werd gepasseerd door coach Vrancken - het ongenoegen viel van de Nederlander zijn gezicht af te lezen. Tegen Eupen stond hij wel weer aan de aftrap, maar de negentig minuten zou hij niet volmaken. Maar daarover later meer in dit verslag.

In de beginfase van de wedstrijd waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Vanlerberghe besloot hoog over na geharrewar voor het Eupense doel, aan de overkant knalde Gnaka vanop afstand net naast. De eerste open doelkans kwam er na een kwartier via Storm. De flankaanvaller kreeg de bal van Van Damme, sneed naar binnen en haalde uit. Zijn poging ging voorlangs. Het spel modderde wat aan. Veel duels en strijd, maar weinig sprake van attractief voetbal. Warm kregen we er niet van op de nu al kille Kehrweg.

Op slag van rust dan toch opschudding. Swinkels haalde Milicevic neer met een halve karatetrap. Ref Verboomen twijfelde niet en gaf rood. Swinkels droop af, Malinwa stond voor een lastige opdracht. Dat de Mechelse openingsgoal amper een minuut later viel, was dan ook een zegen voor de bezoekers. Kaya tikte een vrijschop slim tot bij Vanlerberghe, die van net buiten de zestienmeter kon aanleggen. Zijn laag schot belandde via Bolingi in doel: 0-1 bij rust.

Een tienkoppig Mechelen kwam gretig uit de kleedkamer. De ingevallen Tainmont knalde in het zijnet, enkele tellen later trof Storm de paal en in de herneming zoefde een pegel van Tainmont nipt over. Even schrikken voor Eupen, dat rond het uur even kwam opzetten. Pogingen van Toyokawa, Koch en Milicevic misten precisie. Eupen bracht niet genoeg. KVM loerde op de tegenaanval en kwam er af en toe ook goed uit. Sterker nog: in minuut 72 verdubbelde Malinwa zijn voorsprong. Togui stond op de juiste plaats om een voorzet van Storm tegen de netten te duwen. Vierde competitiedoelpunt voor de Ivoriaan, die na een sterke competitiestart wat van het voorplan verdwenen was bij KV.

Mechelen kwam niet meer in de problemen en pakte - ondanks dat het 50 minuten met tien speelde - een verdiende driepunter in Eupen. Het gaat met een 17 op 30 de interlandbreak in. Eupen blijft onderin bengelen met zes punten.