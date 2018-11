Tienkoppig Cercle Brugge dient Genk eerste nederlaag toe na onder meer schlemielige owngoal Kjell Doms & Mike De Beck

24 november 2018

22u09 6 KRC Genk GNK GNK 1 einde 2 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League De eerste competitienederlaag voor Racing Genk is een feit. Met een owngoal en een blunder achterin werden de drie punten zorgvuldig ingepakt en cadeau gedaan aan Cercle Brugge dat met 1-2 won. Arnaud Lusamba pakte in het slot nog zijn tweede gele kaart.

Wie pas tien minuten voor het einde van de eerste helft naar Racing Genk - Cercle Brugge schakelde moest toch een paar keer met de ogen knipperen. 0-2 voor Cercle? Jaja, dubbele voorsprong voor de Vereniging. De eerste Genkse competitienederlaag was bij de rust al een feit. Het strafste van al is dat Genk niet eens een slechte partij speelde, zeker voor rust niet. De schwung die de laatste wedstrijden voor de interlanbreak ontbrak was er in de beginfase wel. Trossard begon vinnig, Samatta kopte zijn voorzet naast. Trossard ging ook twee keer zelf zijn kans vanop afstand, maar het vizier stond nog niet scherp. Cercle Brugge deed er alles aan om te overleven, inclusief tijdrekken vanaf minuut vijf. Je doet het met de middelen die je hebt natuurlijk.

Kort voor het halfuur klom Cercle Brugge verrassend op voorsprong. Aidoo wilde een poging van Bruno ontzetten, maar gleed daarbij weg. Met zijn linker trapte hij tegen zijn rechter, het resultaat was een van de knulligste goals die je dit seizoen in de Jupiler Pro League te zien zult krijgen. De Vereniging lachte zich een breuk, de buren van Club ook. Vijf minuten later klonk de lach nog wat luider. Uronen liet zich kinderlijk de bal afsnoepen tegen de middenlijn, Vukovic duwde het schot van Bruno in de voeten van Gakpé en die trapte de 0-2 tegen de touwen. Tja, als je de goals zó simpel gaat weggeven. Voor rust was Genk nog twee keer dicht bij de aansluitingstreffer. Nardi hield Samatta met een prima reflex van een goal en Ndongala onderstreepte zijn draak van een match door het heerlijke opwippertje van Trossard op de doelman van Cercle te trappen.

Clement bracht Malinovskyi aan de rust voor Heynen. Hij begon op de bank omdat hij een drukke interlandweek met Oekraïne achter de rug had. Ook Paintsil en Gano mochten het komen proberen. Genk ging met twee spitsen spelen tegen de versterkte Brugse burcht. Die hield al bij al makkelijk stand. Bij Genk vloeide de hoop langzaam maar zeker over in hopeloosheid. Cercle moest zelfs nog even met tien verder na de tweede gele kaart voor Lusamba. Het mocht allemaal niet baten voor Genk. Niemand verwacht dat je een hele competitie ongeslagen blijft, maar dat je uitgerekend thuis tegen Cercle Brugge onderuit gaat, daar hou je toch geen rekening mee? Racing Genk mist zo de kans om Club Brugge op acht punten achterstand te zetten. Cercle Brugge vat een moeilijk vierluik aan met een onverhoopte overwinning.