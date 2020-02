Tienkoppig Anderlecht gaat onderuit bij KV Mechelen en mag play-off 1 vergeten ABD/GVS

15 februari 2020

22u21 14 KV Mechelen KVM KVM 2 einde 0 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Anderlecht mag play-off 1 vergeten. Na dom rood van Doku op slag van rust ging een tienkoppig paars-wit ten onder Achter de Kazerne. Hairemans en Vranckx waren de matchwinnaars voor Malinwa.

Zowel voor Anderlecht als voor KV Mechelen was dit dé laatste kans om mee te zijn in de race om play-off 1. Het was paars-wit dat die boodschap aanvankelijk het best begrepen had. Anderlecht eiste het balbezit op en kwam dicht bij de openingstreffer na een individuele fout van Van Damme. De middenvelder leed al in de derde minuut knullig balverlies op de rand van de eigen zestien. Joveljic kwam alleen voor Castro, maar stiftte de bal nipt naast. Hier had de Serviër, die voor het eerst in de basis stond, meer mee mogen doen.

Zonder écht te wervelen kwam Anderlecht wel snel tot scoren. Kompany en co voetbalden prima uit en Murillo kon vanop z’n rechterflank voorzetten. Vlap werkte knap af - goeie goal. Alleen zag de lijnrechter terecht offside.

Dom rood Doku

Daarna viel Anderlecht wat terug, Malinwa herstelde het evenwicht. Op slag van rust speelde de 18-jarige Kabore Kompany uit met een opwippertje. De Burkinees ging alleen af op Van Crombrugge, maar de goalie van paars-wit bracht redding met de knie. Enkele tellen later zette Kabore opnieuw z’n turbo aan. Voorbij alles en iedereen. Doku tackelde driest. Te driest. Met zijn tweede geel en dus rood tot gevolg - de winger had eerder al direct rood kunnen krijgen voor te fel doorgaan op Vranckx. Domme overtreding van Doku. Anderlecht nog 45 minuten met tien man. Kompany keek eens bezorgd voor zich uit.

En terecht. Drie minuten ver in de tweede helft: Geoffry Hairemans - dit seizoen nog maar weinig laten zien bij Malinwa - sneed naar binnen en knalde de bal in de korte hoek binnen. Van Crombrugge was kansloos: 1-0. De thuisfans door het dolle heen, bij Anderlecht heerste ontreddering. Het paars-witte geloof was weg. Malinwa duwde dóór op enthousiasme. Storm krulde net naast, een pegel van Vranckx zoefde over. Een tienkoppig Anderlecht kreunde onder de druk. En het incasseerde opnieuw.

Vranckx scoorde in twee tijden - bekroning voor een tópwedstrijd van de 17-jarige youngster. Eerste doelpunt in zijn profcarrière trouwens, en dat tegen Anderlecht. KV Mechelen ligt nu al aan zijn voeten. De bezoekers konden het minder appreciëren, vanuit het uitvak werd een bommetje op het veld gegooid. 2-0 was ook de eindstand.

Voor Anderlecht lijkt de nachtmerrie van play-off 2 onafwendbaar. Racing Genk kan morgen, mits winst tegen Standard, een bonus van zeven punten pakken op paars-wit. Malinwa heeft z’n slechte reeks - een 0 op 12 - rechtgezet én is nog niet uitgeteld voor play-off 1.

