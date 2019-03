Tien jaar Play-Off 1: de opvallendste weetjes in aanloop naar de titelontknoping NP / TV

29 maart 2019

15u21 0 Belgisch voetbal Vanavond is het zover. De tiende editie van Play-Off 1 wordt afgetrapt met Standard-Antwerp. Meteen een kraker en lang niet de enige, want voor de vierde keer in zijn geschiedenis is de volledige G5 present in PO 1. Michel Preud’Homme traint voor het eerst een ander team dan Club Brugge, topschutter M’Baye Leye is er niet bij en Franky Dury is na deze editie niet meer de coach met de meeste matchen: alle weetjes over tien jaar Play-Off 1.

0

Anderlecht slaagde er in 2010 in geen enkele match te verliezen in de nacompetitie en mocht zich zo als allereerste kampioen noemen in de geschiedenis van de Play-Off’s. Standard deed de stunt het jaar nadien over in 2011. In tegenstelling werden niet de Luikenaars kampioen, maar wel Racing Genk met in doel éne Thibaut Courtois en een fantastische De Bruyne op het middenveld.

In 2011 kon AA Gent niet één keer winnen in PO 1. De Buffalo’s haalden 4 op 30, geen enkele ploeg deed ooit slechter.

Van de G5 werd Standard nog nooit kampioen sinds de invoering van de Play-Offs. De twee jaren voordien werden de Rouches wel kampioen.

1

RSC Anderlecht, KAA Gent, Club Brugge, Sint-Truiden, KV Kortrijk en Zulte Waregem waren de eerste deelnemers van PO I. Deze volgorde was ook de eindstand.

2

Slechts twee keer leed een ploeg geen enkele nederlaag in PO 1. Anderlecht verloor in 2010 niet, Standard niet in 2011.

4

Vier ploegen werden kampioen in Play-Off 1, Anderlecht (5 keer), Club Brugge (2 keer), Genk (1 keer) en Gent (1 keer).

Voor de vierde keer is de volledige G5 present in Play-Off 1. Alleen Anderlecht en Club Brugge waren er telkens bij. De overige: AA Gent (8), Standard & RC Genk (7), Zulte Waregem (5), KV Kortrijk, Lokeren & Charleroi (3), KV Oostende (2), STVV & Antwerp (1).

Dankzij de eerste deelname van Antwerp zijn vier van de oudste vijf ploegen in België vertegenwoordigd in PO I: Antwerp met stamnummer 1, Club Brugge met stamnummer 3, KAA Gent met stamnummer 7 en Standard met stamnummer 16.

5

Anderlecht pakte sinds de invoering van de Play-Off’s meer titels dan alle anderen samen, Club Brugge (2), RC Genk (1) en AA Gent (1).

6

Zoveel keer werd de leider na de reguliere competitie ook landskampioen: Anderlecht in 2010, 2012, 2013 en 2017, Club Brugge in 2016 en 2018.

7

Club Brugge werd vorig seizoen kampioen, terwijl het zeven van zijn tien wedstrijden verloor in Play-Off 1.

8

Anderlecht maakte een achterstand van acht punten goed op Standard in 2014 en werd alsnog kampioen onder leiding van Besnik Hasi.

16

De 16-jarige Romelu Lukaku werd de jongste topschutter ooit in de Jupiler Pro League door twee keer meer te scoren dan Dorge Kouemaha. Weliswaar scoorde Kouemaha in de Play-Off’s nog drie maal en Lukaku niet meer, zodat Kouemaha als enige aan een totaal van 14 doelpunten kwam, maar de topschutterstitel ging toen nog naar degene met de meeste goals achter zijn naam in de reguliere competitie.

22

M’Baye Leye scoorde het vaakst in PO 1 door 22 keer raak te treffen. Vossen zit aan 18 goals, Matías Suárez aan 13.

25

Club Brugge maakte het meeste aantal doelpunten in één editie: 25 goals in 2016.

Genk is de vierde club die met een voorsprong aan de Play-Offs begint, na Anderlecht (5 keer), Brugge (3 keer) en Standard (1 keer).

Michel Preud’Homme heeft als trainer de meeste zeges achter zijn naam staan. Alle 25 zeges behaalde hij als trainer van Blauw-zwart.

26

Standard haalde in 2011 de meeste punten ooit in PO 1: 26 op 30, of 87%.

59

Anderlecht was in 2010 de kampioen met hoogste puntenaantal: 59

60

Franky Dury coachte al zestig matchen in PO 1, geen trainer heeft meer ervaring in de hoogste nacompetitie. Preud’homme (50) zal hem na deze Play-Off’s wel evenaren. Ook voormalig Anderlechtcoach, Hein Vanhaezebrouck, trainde al 50 PO 1-duels.

66

Proto speelde de meeste matchen in PO 1. Vossen (58) en Deschacht (54) vervolledigen de top 3.