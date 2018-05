Tien Club-iconen over de 15de titel van blauw-zwart: "Voor Nieuwjaar het beste Club Brugge dat ik in de laatste tien jaar heb gezien" DMM/GVS/XC

13 mei 2018

20u03 0 Jupiler Pro League Club Brugge is voor de 15de keer in de clubgeschiedenis landskampioen. Wij vroegen tien Club-iconen naar hun mening over dit blauw-zwart. Van Jan Ceulemans over Raoul Lambert tot Peter Van der Heyden.

Jan Ceulemans : " Niet discussiëren dat de titel verdiend is"

"Als je een heel jaar op kop staat verdien je de titel. Die mindere play-offs veranderen daar niets aan want er zijn heel weinig ploegen die een volledig seizoen top zijn. In de Belgische competitie is het een beetje logisch dat er zwakkere periodes zijn en alles met vallen en opstaan gebeurd. Zo ook bij Club Brugge, maar we moeten niet discussiëren dat dit jaar de titel verdiend is."

"Het hele team was belangrijk", gaat Ceulemans verder. "Het begin was door de vroege Europese uitschakeling niet simpel, maar toen is Ivan Leko naar een systeem gaan zoeken zodat alles op een gegeven moment toch in elkaar vloeide. Een formatie dat goed staat en waarin er steeds gevaar wordt gecreëerd. Vanaken kwam op deze manier helemaal tot zijn recht en ook Vormer voelde zich goed in zijn sas. Deze twee jongens waren zeer cruciaal binnen het geheel. Al vind ik ook dat Club deze zomer heel goed heeft ingekocht."

Ceulemans werpt nog een laatste bloemetje naar de coach: "Leko is iemand die zijn spelers veel vertrouwen geeft. Kijk naar Brandon Mechele. Iedereen twijfelde aan zijn kwaliteiten, maar Leko geloofde in hem, liet hem staan, en kijk nu. Vertrouwen geven en vertrouwen krijgen is het bij Club."

Raoul Lambert: "Er zitten geen zwakke schakels in de ploeg"

"Het is jammer van de play-offs, anders was 'de Club' al langer kampioen. Ik ben niet zo voor dat systeem. Die halvering van de punten, ze zouden dat nooit mogen doen. Maar goed ja, de titel is zeker verdiend op basis van het hele seizoen. De ploeg kende heel even een mindere periode, maar de spelers hebben zich gelukkig snel herpakt."

"De verdienste van Leko is daarin zeker aanwezig. Ik heb hem graag. Een simpele vent die zegt waar het op staat. 't Is een sympathiek kerel ook, hé. Niet vergeten dat hij Sint-Truiden vorig jaar echt leerde voetballen. Hij heeft zijn systeem meegenomen en dat heeft zeker zijn effect gehad."

"De sterkte van deze ploeg is dat er geen zwakke schakels inzitten. Op de keepers na dan, want dat heeft ons wat puntjes gekost. Collectief gezien is dit Club gewoon een goed team. Vooral het middenveld heeft indruk op mij gemaakt. Nakamba, Vormer, Vanaken. Sterk."

Lorenzo Staelens: "Het plaatje klopte"

"Absoluut de terechte kampioen. Als je tijdens de reguliere competitie toont dat je de beste ploeg bent en twaalf punten voorsprong hebt, kun je enkel stellen dat het jammer is dat het door het belachelijke systeem van de halvering in de play-offs nog zo spannend moest worden."

"Dit is een collectieve prestatie", vindt Staelens. "De ene keer was Vormer beslissend, de andere keer Vanaken, dan eens Diaby. Iedereen was eigenlijk belangrijk. Ze hebben veel mensen die kunnen scoren en gaven ondanks ze geen secure keeper hebben niet veel weg. Het plaatje klopte, mét dank aan Leko. Hij maakte er een mooi en evenwichtig elftal van. Zijn verdienste is ook dat hij in de moeilijke momenten altijd rustig bleef en vertrouwen uitsprak in zijn ploeg. Hij is heel open en heeft een goede relatie met de groep."

Leo Van der Elst: " Voor Nieuwjaar het beste Club Brugge dat ik in de laatste tien jaar gezien heb"

"Club Brugge is absoluut de verdiende kampioen. Niemand mag daar aan twijfelen. Ze hebben een heel seizoen aan de leiding gestaan en sloten de reguliere competitie af met een bonus van twaalf punten", luidt het bij Leo Van der Elst. "Vooral voor Nieuwjaar was Club indrukwekkend. Dat was het beste Club Brugge dat ik de laatste tien jaar heb gezien. De tweede ronde was iets minder, vooral qua resultaten. De andere ploegen hebben het dan ook wel laten afweten."

"In mijn ogen is er een geweldige synergie tussen coach en spelers. Leko heeft ze gewoon op één lijn gekregen. En dat was geen cadeau, zeker niet aangezien hij Michel Preud’homme opvolgde. Leko heeft wel wat tijd nodig gehad, maar dat is ook normaal. Hij heeft er uiteindelijk een geweldig geheel van gemaakt. 'No sweat, no glory' was de leidraad gedurende de hele competitie."

"Vormer was voor Nieuwjaar fantastisch en terecht de winnaar van de Gouden Schoen. Nadien had hij een dipje, maar andere spelers hebben toen overgenomen: Vanaken en een sterke Nakamba. Ten slotte heeft Diaby op het juiste moment de vorm te pakken gekregen. Club was top."

Van der Heyden: “Leko heeft zijn spelbeeld kunnen overbrengen”

“Club Brugge is zonder twijfel de terechte landskampioen. Dat staat buiten kijf”, aldus Peter Van der Heyden. “Kijk maar naar de manier waarop ze spelen: vooruit, zelden de bal afwachten en de tegenstander onder druk zetten. Daarnaast heeft Club mannen in het aanvallende compartiment, gesteund door Vanaken en Vormer. Die laatste twee dirigeren het elftal. En dan lopen er ook nog eens zoveel spelers met een actie rond. Blauw-zwart is gewoonweg de logische kampioen.”

“Wat de verdienste van Leko in de titel is? Hij heeft zijn eigen spelbeeld kunnen overbrengen op de groep. Leko krijgt zijn jongens op een motiverende manier aan de start. Akkoord: hij heeft kwaliteit in zijn groep, maar daarom speel je nog niet goed voetbal. Zijn aanpak slaat duidelijk aan.”

Julien Cools: "Ik ben pro Leko, hij is altijd zichzelf en toont lef"

"Iedereen is het er over eens. Club Brugge is over heel het seizoen gezien de beste ploeg. Met de play-offs was het een beetje een loterij, maar in het oude systeem waren ze al langer kampioen. De thuisreputatie is ook ijzersterk. In Jan Breydel wordt niets weggeven en Club scoort gewoon áltijd in eigen huis. Op verplaatsing is het soms iets minder, maar ja... als je thuis zo blijft uitpakken."

"Het aandeel van Leko in de titel? Ik ben absoluut pro Ivan Leko. Aan het begin van het seizoen werd ik door ClubTV gevraagd voor een interview en toen hoopte ik dat hij zijn kans zou krijgen. Dat hij na bijvoorbeeld twee mindere maanden niet aan de deur zou worden gezet. Gelukkig is er bij Mannaert, Verhaeghe en co goed over zijn trainerschap nagedacht."

"Leko is een frisse, nieuwe coach. Hij toont lef en blijft zichzelf. Hij durft te zeggen dat zijn ploeg de beste is en maakt dat ook waar. Er is doorheen het seizoen ook nergens enige vorm van 'miserie' geweest rond zijn coaching. Dat is een heel goed teken. Tegen Charleroi zette hij Vanaken op de bank en dat heeft die jongen geprikkeld. Verder was daar geen polemiek rond. Leko klimt ook zelf op de barricades voor zijn team."

"De kracht van dit Club Brugge is voor mij het collectief. Leko heeft af en toe een risicootje genomen maar de basis is er altijd blijven staan. Bovendien hebben de vier aanvallers elkaar goed afgelost wanneer het nodig was. En verder Ruud Vormer uiteraard. Hij heeft zijn dipje gehad, maar 40 matchen naeen de beste zijn is moeilijk. Het is dan ook mooi dat hij weer opstaat, wanneer Club hem echt nodig heeft."

Vital Borkelmans: “Trio Vormer-Vanaken-Nakamba deed tegenstand pijn”

“Club Brugge is de verdiende kampioen op basis van het hele seizoen. Vooral in de eerste ronde waren ze superieur”, klinkt het bij Vital Borkelmans. “Vormer was belangrijk met zijn doelpunten en assists. Limbombe brak door op die linkerflank. Club was het sterkst op het middenveld. Ik denk dan aan de driehoek Vormer-Vanaken-Nakamba. Dat trio deed de tegenstand pijn.”

“Leko is voor mij dan weer een trainer die past in het Brugse geheel. Hij laat de jongens voetballen en gelooft in zichzelf. Zelden paste Club zich aan. Leko heeft zijn eigen spel, en iedereen moest kijken hoe Club Brugge speelde.”

Marc Degryse: "Vormer is ronduit spectaculair"

"Club is tien maanden lang nooit echt slecht geweest, hé. Enkel vorige week aan de rust in Charleroi dacht ik: 'Oh oh, wié gaat dát hier oplossen?' Ook de 4-4 tegen Standard heeft hen even doen wankelen. Maar eigenlijk kom ik uit bij wat ik al langer stel: Club is kampioen omdat de rest niet goed genoeg is. Ik had een lastig jaar verwacht, zeker na die valse start met de uitschakeling in Europa."

"Leko geef ik grote onderscheiding - 8 op 10. Om ná Michel Preud'homme te komen, in zijn eerste jaar bij een topclub... Het enige wat je Leko kunt aanwrijven, behalve zijn Europese parcours, is dat vreemde verhaal met vijf keepers - ongezien."

"Vormer en Vanaken hebben Club kampioen gemaakt. Vooral Vormer is ronduit spectaculair. Geen enkele andere middenvelder in België staat op de foto."

Walter Meeuws: "Vormer en Vanaken leiders op hun manier"

"Zonder meer de verdiende kampioen. Ze hadden voor de play-offs een ongelofelijke grote voorsprong. In de play-offs hebben ze wel enkele steken laten vallen, maar dat doet geen afbreuk aan de titel."

"In eerste instantie hebben Vanaken en Vormer het verschil gemaakt. Twee zeer goede spelers, zeker op Belgisch niveau. Al denk ik wel dat ze voor het buitenland wat te kort komen. Maar bij dit Club zijn ze de echte leiders, elk op hun manier. Voorts moet zeker Leko genoemd worden. Moeilijk begin, Michel Preud'homme opvolgen is niet simpel, maar hij heeft dat goed gedaan ondanks die snelle Europese uitschakeling. Hij heeft een systeem gecreëerd waarin alle spelers met plezier functioneerden en zowel defensief als offensief goed tot hun recht kwamen. Het is duidelijk dat ze er dit seizoen bovenuit staken."

René Verheyen: "Titel van het collectief"

"Het is overduidelijk dat Club de verdiende kampioen is. Als je na 30 reguliere matchen op kop staat, ben je de terechte winnaar. Ik ben trouwens helemaal geen voorstander van de play-offs. Teams al Standard die het merendeel van de competitie eigenlijk niet goed waren, kunnen plots kampioen spelen."

"Voor mij is dit de titel van de hele ploeg", gaat Verheyen verder. "Dan was het eens Vanaken, dan eens Vormer, dan de voorlinie. Elk zijn ze wel een keer beslissend geweest. Het collectief is bijzonder belangrijk en Leko is daar cruciaal. Hij heeft na een moeilijk begin zijn stempel gedrukt en nooit van zijn principe afgeweken. Bovendien heeft hij een goede band met zijn spelers en gaat hij er altijd vol voor."