Thorup vindt dat zijn team mentaal klaar zal moeten zijn voor Sclessin: “Standard zoekt het randje op” RN

25 december 2019

12u16 0 Jupiler Pro League AA Gent staat morgenavond voor zijn 35ste wedstrijd van het seizoen, maar Jess Thorup zag de voorbije dagen een spelersgroep die de honger heeft om het jaar in schoonheid af te sluiten.

“We hebben veel redenen om tevreden te zijn over het voorbije halfjaar”, zegt Jess Thorup. “Maar als er één ding beter moet, dan zijn het onze uitwedstrijden. Hopelijk kunnen we daarmee beginnen op Standard.”

Het eerste duel in de Ghelamco Arena was er één om niet snel te vergeten. Gent boog een 0-1-achterstand om in een 3-1 overwinning, maar er was ook de rode kaart van Vadis Odjidja, die uitgelokt werd door een voor dood over de grond rollende Mpoku. Wedstrijden tegen Standard zijn meer dan tegen eender wie anders vaak ook ‘mind games’.

“We weten dat er veel dingen rond dit team spelen”, zegt Jess Thorup. “Standard is een sterke ploeg, met veel kwaliteiten, maar ze kunnen ook vechten en de inbreng van hun supporters is niet te onderschatten. Dat zorgt voor smeltkroes van factoren waar we ons goed bewust van moeten zijn. Je moet weten dat veel dingen kunnen gebeuren als je tegen Standard speelt. In hun laatste wedstrijden pakten ze ook behoorlijk wat rode kaarten. Dat betekent dat ze het randje opzoeken. Dat betekent dat wij mentaal sterk zullen moeten zijn, want er kunnen momenten komen waarop we op één of andere manier onder druk komen te staan.”

“Maar wij moeten niet teveel focussen op wat de tegenstander doet”, vindt Thorup. “Het is belangrijk dat wij óns spel spelen. In Europa hebben we geleerd hoe we onze focus helemaal daarop kunnen leggen, zonder ons te bekommeren om alle randverschijnselen. Dat wordt donderdag ook heel belangrijk.”

Veel analisten zien AA Gent samen met Antwerp en Standard strijden voor de tweede plaats, achter een ongenaakbaar Club Brugge. “Brugge heeft constant op een hoog niveau gespeeld het voorbije halfjaar”, vindt Thorup. “Daarom staan ze waar ze staan. Ze hebben ook in Europa getoond dat ze niet zo ver verwijderd zijn van het niveau van de héle sterke tegenstanders waar ze tegen gespeeld hebben. Brugge is dit seizoen gewoon héél sterk.”

“Maar ik hoop dat wij één van de teams kunnen zijn die hen kunnen uitdagen, hoe moeilijk het ook lijkt om dichterbij te kunnen sluipen”, aldus Thorup. “We zijn de voorbije maanden gegroeid als team, maar een aantal zaken zijn nog voor verbetering vatbaar. Ik kijk nu al uit naar onze winterstage, waar we een hele week de tijd krijgen om een aantal details bij te stellen. Maar eerst willen we het jaar mooi afsluiten.”