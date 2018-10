Thorup (48) dicht bij AA Gent: Buffalo’s bereiken akkoord met Deense competitieleider Midtjylland Redactie

09 oktober 2018

00u40 147 Jupiler Pro League AA Gent nam ­afscheid van Yves Vanderhaeghe en heeft meteen zijn vervanger al ­bijna beet. De Deen Jess Thorup (48) moet de Buffalo’s weer aan het ­voetballen ­krijgen. Gisteravond was er al een ­akkoord op clubniveau.

Zoals verwacht mocht Yves Vanderhaeghe gisteren een deel van zijn vrije dag opgeven voor een onprettige boodschap. Na een dag van vergaderen liet het Gentse bestuur Vanderhaeghe om 17 uur naar de Ghelamco Arena komen om zijn ontslag te ­betekenen. Vanderhaeghe had achteraf geen zin in commentaar en verliet het stadion langs een ­achterpoortje.

Eén uur na de afspraak met Vanderhaeghe spraken Ivan De Witte en Michel Louwagie nog de hoop uit dat AA Gent tegen het einde van de week een ­nieuwe coach zou hebben. Er was sprake van een longlist, waarbij Ivan De Witte meteen liet weten dat AA Gent deze keer niet alleen zou kijken naar wie vrij was op de markt. "We hebben een aantal kandidaten op het oog, maar een trainerswissel is moeilijker in het seizoen dan in het tussenseizoen", aldus De Witte. "Vorig jaar dacht ik nog dat clubs geen trainers zouden weghalen bij een andere competitieve club. We hebben dat ook toegepast en een aantal kandidaten laten varen omdat ze nog in dienst waren bij een club. We hebben Yves ­Vanderhaeghe toen genomen omdat hij vrij was. Maar ik heb toen vastgesteld dat die vorm van ­deontologie niet geldt in het voetbal. Naïviteit moet ook niet onze norm zijn."

AA Gent voegt de daad bij het woord. Ook de Noor Kare Ingebrigtsen, de Slovaak Adrian Gul’a en Frank Vercauteren prijken op de Gentse longlist, maar de Buffalo’s gaan voluit voor de Deense ­succescoach Jess Thorup. Thorup is een voormalige spits, die in eigen land furore maakte bij OB en Esbjerg, maar ook in Duitsland (Uerdingen), ­Oostenrijk (Wacker Tirol) en Noorwegen (Ham Kam) voetbalde. Hij begon zijn trainerscarrière in 2011 bij Esbjerg, maar stapte na twee jaar over naar de Deense nationale beloftenploeg. In 2015 begon hij aan een succesverhaal bij FC Midtjylland, dat hij vorig seizoen naar de landstitel leidde. Ook nu staat Thorup na 12 speeldagen weer op kop in de Deense competitie. Zondag won hij nog met 3-0 van ­Vendsyssel, wellicht zijn laatste wedstrijd als coach van Midtjylland. Als de laatste details geregeld ­geraken, tekent hij eerstdaags voor AA Gent.

Stijlbreuk

Vanochtend wordt de training nog geleid door ­assistent-coach Peter Balette. Het is de bedoeling dat Thorup zo snel mogelijk de sportieve leiding bij de Buffalo’s in handen neemt. Negen internationals ontbreken voorlopig, maar de nieuwe Gentse coach wil zijn spelers zo snel mogelijk leren kennen met het oog op de competitiehervatting, over twee weken in Oostende. Als Thorup komt, zorgt hij waarschijnlijk voor een stijlbreuk, want hij staat erom bekend zijn teams te laten voetballen in een 3-4-3 of een 3-4-2-1. Zo haalt AA Gent met zijn nieuwe coach mogelijk weer een stukje Hein Vanhaezebrouck in huis.

