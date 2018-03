Thomas Meunier erg kwaad op ontgoochelde KVM-fan: "Hoe sneller je je mond houdt, hoe beter. Klootzak" Hans Op de Beeck

12 maart 2018

09u13

Bron: Sporza 0

Elf jaar na de promotie uit tweede klasse in 2007, tuimelt KV Mechelen weer uit eerste klasse. De manier waarop dat gisteren gebeurde, zorgde voor heel wat ontgoocheling, woede en frustraties bij de fans. Even nadat KV Mechelen twee keer scoorde tegen Waasland-Beveren en de redding nabij was, werd er plots in acht minuten drie keer gescoord in Eupen - Moeskroen. De verdachtmakingen aan het adres van de Henegouwers, bleven niet uit. "Dit is schandalig, echt schandalig", "Dit zijn maffieuze praktijken" en "Hoe sneller dit land kan splitsen, hoe beter", waren enkele heftige reacties van Mechelse supporters voor de camera van Sporza. Met die laatste reactie had Thomas Meunier het blijkbaar bijzonder moeilijk. De rechtsachter van PSG en Rode Duivel richtte zich tot zijn favoriete medium, Twitter, om scherp te reageren, inclusief vier middenvingers: "Hoe sneller hou je je mond, hoe beter. Klootzak."

🖕🖕🖕🖕 hoe sneller hou je je mond, hoe beter. Klootzak. pic.twitter.com/RdDsxKz3su Thomas Meunier(@ ThomMills) link