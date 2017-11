Thomas Foket mag ook voor eigen volk invallen: "Foutje van vorige week rechtgezet" PL

22u48 0 Photo News

Na zijn invalbeurt op Charleroi vorige week mocht Thomas Foket vanavond in de slotfase ook voor eigen volk zijn heroptreden maken. "Ik ben blij dat ik in onze eigen Ghelamco Arena mocht invallen", aldus Foket voor de camera's van Proximus. "Onze supporters zijn tijdens de hele wedstrijd niet gestopt met zingen. We hebben een goeie mentaliteit getoond en uitstekend gevoetbald. Dit was de perfecte match. We hebben ons foutje van vorige week rechtgezet en gewonnen van een sterk Standard. Er zijn niet veel zwakke ploegen dit seizoen, dat is duidelijk. Nu komt het erop aan om op ons elan verder te gaan."