Thomas Foket: "Een WK-selectie zou heel heel mooi zijn, maar het wordt heel heel moeilijk"

Bron: Belga 0 Photo News Jupiler Pro League Bijna vier maanden nadat Thomas Foket onder het mes moest door hartproblemen, mag de verdediger van AA Gent zich opnieuw voetballer noemen. "Ik denk niet dat deze blessure me mijn verdere carrière zal achtervolgen" vertelde de 23-jarige Foket vandaag tijdens een persmoment in het oefencentrum van de Buffalo's.

Foket stond afgelopen zomer dicht bij een overgang naar het Italiaanse Atalanta Bergamo, maar bij de medische testen kwamen hartproblemen aan het licht. In overleg met topcardioloog Pedro Brugada werd toen beslist dat Foket zes maanden moest stoppen met voetballen. De transfer naar Atalanta viel in het water.



"Die transfer was mooi geweest maar is nu eenmaal niet doorgegaan", zei de verdediger. "Een gemiste kans? Ik ben ervan overtuigd dat er nog kansen komen. Ik wil nu vooral voetballen, en ben erg blij dat ik nog bij Gent zit. Mijn doel is nu om wedstrijden te spelen en mijn oude niveau weer te halen. Een transfer kan later nog."

Foket heeft twee caps op de teller staan bij de nationale ploeg, en zat afgelopen juni, net voor zijn hartproblemen aan het licht kwamen, in de Belgische selectie. Tel daarbij dat bij de Rode Duivels de spoeling op de wingback, Fokets positie, bijzonder dun is, en de Brusselaar kan weldra misschien hopen op een telefoontje van bondscoach Roberto Martinez. Het WK van volgend jaar in Rusland nadert immers met rasse schreden.



"Ik wil me nu vooral focussen op Gent, en ben momenteel niet te veel bezig met een selectie bij de nationale ploeg", aldus Foket. "Een plaats in de WK-kern bemachtigen zou natuurlijk heel heel mooi zijn, maar ook heel heel moeilijk. Dat Martinez me opgebeld heeft na mijn operatie is wel een teken dat hij aan me denkt."

