Thomas Didillon moet keepersprobleem bij RC Genk oplossen, Anderlecht wil Fransman alleen verkopen Kjell Doms

22 januari 2020

03u00 0 Jupiler Pro League Thomas Didillon (24) moet bij Racing Genk de vervanger worden van de onfortuinlijke Maarten Vandevoordt (17). De Limburgers willen huren, Anderlecht verkopen. De gesprekken tussen de twee clubs lopen, een akkoord is er nog niet.

Biedt Anderlecht Racing Genk een oplossing aan voor het acute keepersprobleem? Goed mogelijk. Thomas Didillon staat bovenaan het lijstje met kandidaat-vervangers voor de geblesseerde Maarten Vandevoordt. De 17-jarige doelman werd maandag aan de elleboog geopereerd en is out voor de rest van het seizoen, waardoor Genk plots op zoek moest naar een nieuwe doelman. In hun zoektocht kwam de landskampioen uit bij Didillon, doelman op overschot in het Lotto Park. Beide clubs zaten gisteren rond de tafel, maar een akkoord is er nog niet. Bij Anderlecht willen ze Didillon het liefst definitief van de hand doen. Met Roef en Boeckx hebben ze nog twee stand-ins voor Van Crombrugge achter de hand. Paars-wit zou op die manier ook verlost geraken van een relatief zwaar contract – dat ze zo een rechtstreekse concurrent voor play-off 1 versterken, is bijzaak.

In de Luminus Arena gaan ze ervan uit dat zowel Vandevoordt als Vukovic volledig fit zullen zijn om aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen te beginnen. De toekomst van Gaëtan Coucke is minder duidelijk, omdat hij dan zijn laatste contractjaar ingaat.

Jackers en Boffin

Aanvankelijk ging de voorkeur bij Genk uit naar een Belgische doelman. Door het uitvallen van Heynen en Vandevoordt en het vertrek van Ndongala, zit de landskampioen krap wat het aantal ‘voetbalbelgen’ betreft. De Pro League vereist een minimum van zes landgenoten op het wedstrijdblad. Nordin Jackers (uitgeleend aan Waasland-Beveren) en Ruud Boffin (Antalyaspor) stonden op het lijstje, maar werden om uiteenlopende redenen geschrapt.

Didillon kwam in de zomer van 2018 over van FC Metz voor iets meer dan twee miljoen. Vorig jaar was hij de onbetwiste nummer één en speelde hij elke competitiewedstrijd. Begin dit seizoen moest hij plaats ruimen voor Van Crombrugge. Het mindere voetenwerk van de Fransman was één van de voornaamste redenen waarom Anderlecht onder Kompany op zoek ging naar een nieuwe doelman.