Thomas Buffel klapt uit de biecht: "De Club-fans denken dat ik nooit voor Club Brugge heb willen spelen" MH

10 april 2018

17u24

Bron: Sport/Voetbalmagazine 0 Jupiler Pro League Doet Thomas Buffel er straks na negen jaar trouwe dienst in Limburg nog een jaartje bij? De kans is reëel, afgaande op een interview aan Sport/Voetbalmagazine. " Genk blijft natuurlijk een mooi project."

15 kilometers maalde Thomas Buffel tijdens de bekerfinale. Niet min, met zijn 37 jaar. "Ik weet dat die afstand niet alles zegt, maar het is wel een indicatie dat ik fysiek nog mee kan", stelt de Genkse kapitein in Sport/Voetbalmagazine. "Met welk gevoel ik uit deze competitie stap en welke voorstellen er straks volgen, telt ook mee in mijn beslissing. Als je fysiek niet meer in orde bent, moet je realist zijn en er een punt achter zetten. Maar dat gevoel heb ik niet. Je moet wel nog een aanbod krijgen van een club die je een leuk project voorschotelt."

Of dat leuk project bij de Limburgse fusieclub ligt, is nog koffiedik kijken. Feit is wel dat Buffel zich na al die jaren thuis voelt in Genk. "Genk blijft natuurlijk een mooi project. Er waait een positieve wind. Het zou dan ook fijn zijn om daar verder aan mee te werken. Andere voorstellen heb ik op dit moment niet. Er wordt wel gepolst, maar op een concreet voorstel is het nog wachten."

Het familiale

"Na de moeilijke privéjaren besef ik dat er nog andere dingen belangrijk zijn. Ik besef nu veel meer hoeveel mooie familiemomenten ik in de loop der jaren gemist heb. Dat is iets waar ik meer naar hunker. Na hetgeen ik heb gemaakt, besef ik dat in het leven niets voorspelbaar is. Als ik nog een goed voorstel krijg van een mooi sportief project, kies ik waarschijnlijk toch voor nog een jaar."

't Zou een straffe transfer geweest zijn, maar de West-Vlaming had afgelopen zomer zomaar naar Club Brugge kunnen verkassen. Dat gerucht bevestigt Buffel. "Er lag een voorstel klaar van Club, maar eerst moest er daar nog een speler vertrekken." Een speler luisterend naar de naam Lior Refaelov, verklapt hij. "Als Refaelov was vertrokken, dacht men dat ik die rol kon invullen. Uiteindelijk wilde ik daar niet op wachten, vlak voor de voorbereiding met Genk. Misschien was het goed om terug te keren naar Brugge. De kinderen zouden dan dichter bij de familie kunnen zijn. En de fans van Club zouden dan ook gezien hebben dat het nooit aan mij gelegen heeft dat ik nooit voor Club heb gespeeld. Zij denken dat ik nooit voor Club heb willen spelen, maar de waarheid is dat ik nooit een contract kreeg aangeboden."