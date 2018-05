Thelin zorgt op de valreep voor eerste zege Waasland-Beveren na drie maanden en drie dagen Luc Verweirder

05 mei 2018

21u59 0 Waasland-Beveren WBE WBE 3 einde 2 MOU MOU Excel Moeskroen Bekijk nu de strafste acties van deze match Jupiler Pro League Drie maanden en drie dagen: zo lang was het geleden dat Waasland Beveren nog de zoete smaak van de overwinning had geproefd. Op de Antwerpse Bosuil gingen de Waaslanders op 2 februari met 1-2 winnen, nadien volgden nog een paar gelijke spelen en een lange reeks nederlagen. Isaac Kiese Thelin zorgde in de slotminuten tegen Moeskroen voor een klein feestje op de Freethiel.

Elf opeenvolgende wedstrijden zonder winstpremie: daar wilden ze bij Waasland Beveren in hun voorlaatste thuismatch van deze campagne eindelijk eens komaf mee maken. Maar Moeskroen, nochtans ook niet zo denderend bezig de jongste weken, was niet naar de Freethiel afgezakt om vlotjes mee te werken aan dat scenario. Dorin Rotariu prikte nog voor het eerste kwartier verstreken was de 0-1 op het bord met een heerlijke slalom en dito krul in de bovenhoek. De thuisploeg herstelde echter snel het evenwicht. Daam Foulon, linkerflank in de 3-4-3 waar Vermant andermaal voor opteerde, zette goed voor en Kiese Thelin liet de kans niet liggen om zijn 17de goal van het seizoen aan de tweede paal in te tikken.

Het schaars opgedaagde publiek wist meteen dat het een leuke pot voetbal opgediend zou krijgen, ook al stond er voor geen van beide ploegen nog echt iets op het spel. Voor de pauze had Moeskroen het betere van het spel en de mooiste kansen. Een knal van Spahiu vanop ruim twintig meter spatte uiteen op de lat, en Goblet kon met een snoekduik een kopie van het doelpunt van Rotariu maar net verijdelen. De Roemeense huurling van Club Brugge was andermaal rond de veel te statische Verburgh geslalomd.

Vermant verloste Verburgh halfweg uit zijn lijden, bracht Angban in en schakelde over naar een viermandefensie. In die nieuwe veldbezetting toonde Waasland Beveren zich een stuk dominanter, maar het was toch weer Moeskroen dat op een counter voorsprong nam. Amallah, met Rotariu de bedrijvigste bezoeker, tikte na een uur een steekpas van Spahiu simpel onder Goblet binnen. Maar andermaal maakte Beveren heel snel gelijk. Bailly werd volkomen verrast door een verre knal van Floriano Vanzo, die eerder al de vuisten van de bezoekende doelman had getest.

Toen niemand het nog verwachtte, trok Waasland Beveren het laken toch nog naar zich toe. Vanzo, weer hij, gooide een korte corner in het pak en Isaac Kiese Thelin liet de Beverse spionkop kraaien van de pret met zijn tweede van de avond. Met een hakje zowaar. Zou zijn 18de van het seizoen de mooiste geweest zijn? Voor de geplaagde coach Vermant alvast wel. De Beverse kapitein Laurent Jans, die zijn 100ste wedstrijd in de Jupiler Pro League speelde, was ondertussen al geëvacueerd met wat een behoorlijk zware blessure lijkt.