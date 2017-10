Thelin smeert Zulte Waregem derde competitienederlaag op rij aan 21u51 0 Photo News Jupiler Pro League Waasland-Beveren heeft na een hoogst genietbare wedstrijd met 2-5 gewonnen op het veld van Zulte Waregem. Thelin was met vier doelpunten de grote man bij de bezoekers. Zulte Waregem blijft zo hangen op de zevende plaats. Waasland-Beveren nadert tot op één punt van de West-Vlamingen.

Zulte Waregem schoot het best uit de startblokken, maar het waren de bezoekers die op voorsprong kwamen. Na zeven minuten scoorde Thelin op aangeven van Morioka.



Roef hield Waasland-Beveren overeind met een paar knappe reddingen, maar de gelijkmaker kwam er toch na een dik kwartier. Schryvers duwde Olayinka neer in de zestien, Hamalainen zette de elfmeter staalhard om.



Amper twee minuten later was het alweer raak. Thelin maakte er verrassend acrobatisch 1-2 van. Nog voor de rust kon de bal twee keer op de stip voor de bezoekers, maar Van Driessche besloot twee keer om gewoon te laten verderspelen.



De tweede helft was amper afgetrapt, toen Thelin zijn hattrick vervolledigde. De Zweed profiteerde optimaal van geklungel in de thuisdefensie.



De Pauw maakte het nog even spannend door na een warrige fase voor 2-3 te zorgen, maar Zulte Waregem gaf kort nadien opnieuw veel te gemakkelijk een doelpunt weg. Leali blunderde, Ampomah profiteerde: 2-4.



In de slotminuten maakte Thelin zijn vierde van de avond na een knappe actie van Boljevic: 2-5.



De huurling van Anderlecht zit zo aan zeven doelpunten en drie assists in zes wedstrijden voor Waasland-Beveren. Teodorczyk die eerder op de avond een erg ongelukkige wedstrijd kende tegen Racing Genk, moet het voorlopig stellen met drie doelpunten.

