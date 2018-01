The usual suspects: Yaremchuk en Owusu alweer beslissend Stijn Joris

24 januari 2018

22u23 1 Jupiler Pro League Niet de balkunstenaars, maar de zwoegers en no nonsense voetballers kapen de laatste tijd de hoofdrol weg bij Antwerp en Gent. De Buffalo's klommen op voorsprong via de stilaan onvermijdelijke Yaremchuk. De Great Old pakte een punt met dank aan manusje doet al Owusu die Limbombe de 1-1 aanbood.

Roman Yaremchuk en William Owusu. Het zijn geen tot de verbeelding sprekende namen, maar zowel Gent als Antwerp teren de laatste speeldagen op het rendement van die twee. Geen prima ballerina's of technische kranen, maar twee noeste werkers die elke dag het beste van zichzelf geven op training en met hun capaciteiten aan de slag gaan in de wedstrijden. Gent opende het best op de Bosuil. Kalu strooide met gevaarlijke voorzetten en op één daarvan kopte Yaremchuk overhoeks raak. Weer hij. De Oekraïner nam 5 (!) van de laatste 7 goals van Gent voor zijn rekening. Vanderhaeghe pootte hem gisteren tegen zijn natuur in op de linkerkant neer, maar het zal hem wat. Korte mouwen en vlammen. Links, rechts of in de punt, scoren doet de ideale passe partout van Vanderhaeghe van overal. Niet één van de recordaankopen Andrijasevic of Sylla, maar de Oekraïener met een gevoelig kleiner prijskaartje is verantwoordelijk voor een fors deel van de Gentse puntenoogst. Yaremchuk zit na gisteren aan 6 treffers en 2 assists.

Bölöni heeft er ook zo eentje lopen. William Owusu, zondag nog sterk als centrumspits, verhuisde gisteren net als Yaremchuk naar de linkerkant. Geen probleem voor Willy, zwoegen doet hij toch. De Ghanees hielp Antwerp vlak voor rust weer op gelijke hoogte. In zijn geheel eigen stijl. Andrijasevic voelde Owusu niet komen. Hij ontfutselde hem het leer en legde netjes af voor Limbombe die hard in het dak van het doel knalde. De baby-viering van Limbombe is stilaan ingeburgerd, maar deze goal kwam toch voor 60 procent op het conto van Owusu. "De ideale soldaat", doopte Laszlo Bölöni hem onlangs nog en ook deze keer pakte hij uit met een geslaagd manoeuvre. Aan zijn 7 goals voegde hij zijn 3de assist toe. 10 beslissende acties en dat voor een spits die eind augustus ei zo na voor Beerschot tekende. Bölöni kreeg gisteren nog een extra reden om de Ghanees in Deurne-Noord te houden.

Na rust was het Gent dat het nadrukkelijkst aan de boom schudde. Bij Antwerp niet de discipline en organisatie die je van de elf van Bölöni mag verwachten. De Roemeen greep in en liet Pitroipa en Habran debuteren. Het evenwicht raakte nog meer zoek. De Great Old heeft het in eigen huis stilaan steevast moeizaam om de drie punten te claimen. Drie thuiszeges in twaalf matchen op de Bosuil en met 15 op 36 een onvoldoende. Bijna 60 procent van de punten verzamelt Antwerp buitenshuis. Kubo deed te weinig met een goede pas van Foket. Bolat zat goed bij een voorzet van Kalu. Gent rook de drie punten. En ging op zoek naar een nog beter rapport dan de 29 op 39 die het al had staan sinds de komst van Vanderhaeghe. Het bleef bij 30 op 42 omdat Antwerp ontsnapte toen Rosted op de lat kopte. De Buffalo's drongen Antwerp steeds meer terug, maar Bolat begaf niet. Het bleef bij 1-1 en dus ook bij een status quo op plekken 4 en 5 in de stand. Daar mocht toch vooral het stamnummer 1 zich gelukkig mee prijzen.