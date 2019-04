Tevreden of niet? Belhocine en Thorup twijfelen na brilscore in Astridpark GVS

21 april 2019

20u39

Bron: Proximus Sports 0 Jupiler Pro League 0-0 en een eerste puntje in play-off 1. Moesten coaches Karim Belhocine en Jess Thorup nu tevreden zijn met de scoreloze draw tussen Anderlecht en AA Gent of niet? Beide trainers wisten het antwoord niet meteen.

Lange tijd bleef het Astridpark op z'n honger zitten. Weinig vloeiende combinaties, weinig kansen. Tot Yari Verschaeren pardoes op de dwarsligger trapte en vlak voor tijd ook Roman Bezus het aluminium liet trillen. Zowel paars-wit als de Buffalo’s konden dus nog zomaar met de drie punten aan de haal zijn gegaan.

“Ik weet niet of het glas halfleeg is of halfvol”, stelde Anderlechtcoach (ad interim?) Karim Belhocine na de partij voor de microfoons van Proximus Sports. “We toonden veel mentaliteit, veel inzet, veel solidariteit. Ik was enorm tevreden hoe de spelers aan de rust bijvoorbeeld met elkaar overlegden. Maar bij Anderlecht telt natuurlijk winnen, zeker als je thuis speelt. Toch vind ik deze prestatie hoopvol. Deze match is een goed voorteken. We willen sterker worden, maar dat vergt nu eenmaal z’n tijd.”

Ook Jess Thorup, de Gentse oefenmeester, twijfelde. “Ik weet eigenlijk niet of ik tevreden ben. Ik had het gevoel dat we konden winnen, maar ook onze opponent had kansjes. Het allerbelangrijkste is dat we een clean sheet pakten. We hebben daar de voorbije week hard op gewerkt want we slikten al veel tegengoals. Maar met nog wat meer kwaliteit voor doel konden we hier eigenlijk winnen. We zitten op het goede spoor en moeten dit gelijkspel uiteindelijk misschien wel accepteren.”