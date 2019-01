Terwijl ZELFDE videoref Standard voordeel geeft, doet hij dat niet met Club Brugge bij bal tegen hand: “Laat refs en VAR de regels nu eens goed toepassen” ODBS

21 januari 2019

15u30 0 Jupiler Pro League Hands of geen hands? Niet altijd even makkelijk, en al zeker niet wanneer één en dezelfde videoref, in dit geval Laurent Colemonts, twee fases in hetzelfde weekend op verschillende wijze interpreteert. In ‘Sports Late Night’ op Vier haalden ze er de regels bij.

Niet de eerste keer dat er verwarring is rond het al dan niet bestraffen van hands in de zestien, zoals Ivan Leko ook aangeeft in de studio. “Als trainer, speler en als supporter wil je weten wannéér het penalty is”, aldus de Club-trainer. “Dat is nu helemaal niet duidelijk.” Niet verwonderlijk, wanneer Colemonts als VAR niet ingrijpt bij een bal tegen de hand van Gabriele Angella, de doelpuntenmaker in Jan Breydel, terwijl hij dat wel deed in Standard - Kortrijk, waar Mboyo en KV Kortrijk het slachtoffer van waren. “Als je deze twee fases bekijkt, snap ik waarom iedereen zich afvraagt wanneer het nu juist hands is en wanneer niet”, aldus analist Geert De Vlieger. “Waarom liet Colemonts op Sclessin Lambrechts wel naar de beelden kijken en Boucaut in Brugge niet?”

De Vlieger: “Voor mij is het duidelijk twee keer géén penalty. Zeker als je er de regels even op nakijkt. Eén: er moet een beweging zijn naar de bal toe. Dat is zowel bij Mboyo als Angella niet het geval. Met deze regel sluit je al veel handsgevallen uit. In tweede instantie moet er rekening gehouden worden met de afstand tussen de bal en de tegenspeler. Die was zeker bij Mboyo te kort. En ten slotte hoeft de positie van de hand niet noodzakelijk te betekenen dat er een overtreding is. Laat de refs en de videoref deze reglementen nu eens goed toepassen.”

Centrale gast Ivan Leko toonde zich na het verlies van Club tegen Charleroi ook streng voor zijn elftal.