Terugkeer supporters: goed rapport voor 8 van de 9 thuisploegen, enkel onvoldoende voor Beerschot

17 september 2020

11u12 0 Jupiler Pro League Voor het eerst in zes maanden tijd waren er afgelopen weekend weer supporters welkom in de stadions. Dat bleek een succes: van de negen thuisploegen kregen enkel de fans van Beerschot een onvoldoende op het rapport.

Spotters zagen dat Beerschot-supporters te vaak en te dicht op elkaar stonden. Dat de vreugde op het Kiel bovengemiddeld was door de spectaculaire 5-2-zege tegen Racing Genk zal daar wellicht niet vreemd aan geweest zijn. Vrijdag geeft het kabinet van Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) zijn eerste analyse. Volgens onze informatie zou daarin staan dat er weinig aan te merken valt op de manier waarop de fans van de andere acht thuisspelende ploegen zich hebben gedragen. Eupen, KV Mechelen, OHL, Club Brugge, Anderlecht, STVV, Zulte Waregem en KV Kortrijk krijgen dus goede punten. De instroom verliep bijna overal vlot. De verschillende compartimenten bleven gescheiden. En wat ook opviel: de mensen waren vooral blij dat ze nog eens naar het stadion móchten gaan.

De lokale besturen noteerden wel meer openbare dronkenschappen dan de voorbije maanden - wellicht te wijten aan het feit dat een mondmasker verplicht is in het stadion op momenten dat er niets geconsumeerd wordt. Ook de (snelheid van) uitstroom van de fans is een werkpuntje. In de (koude) herfst- en wintermaanden dreigt dat een groter issue te worden.

