Terug naar het oude nest: deze Belgen keerden na buitenlands avontuur terug naar hun allereerste club Mike De Beck

23 januari 2018

17u47 0 Jupiler Pro League Ritchie De Laet is terug waar het voor hem allemaal begon. Na heel wat buitenlandse avonturen keerde de verdediger vandaag terug naar de Bosuil. Wij zochten en vonden heel wat Belgen die terugkeerden naar de club waar ze hun eerste officiële wedstrijd op het hoogste niveau hadden gespeeld. Een overzicht dat ons van 1985 tot 2016 brengt. De clubliefde die nooit lijkt te slijten.

2016: Jean-François Gillet terug naar Standard

De doelman heeft er al een heuse carrière opzitten. In 1996 maakte Gillet zijn debuut in de Belgische eerste klasse bij Standard. Na buitenlandse avonturen bij onder meer Bari, Bologna en Torino streek Gillet in 2016 weer neer op Sclessin. Tot op de dag van vandaag staat hij in de 'Vurig Stede' nog steeds onder contract.

2015: Igor De Camargo terug naar Racing Genk

De Braziliaanse Belg zette in Genk zijn eerste stappen op het hoogste niveau. Jaren later zette hij zijn handtekening onder een contract bij het Duitse Borussia Mönchengladbach om nadien in 2015 weer bij Genk aan te sluiten. Via een uitleenbeurt weliswaar.

2013: Mehdi Carcela terug naar Standard

Hoewel Mehdi Carcela uiteindelijk voor de Marokkaanse nationale ploeg koos, werkte hij toch ook twee oefeninterlands af met de Rode Duivels. Geboren en getogen in Luik speelde Carcela zijn eerste officiële wedstrijd voor de Rouches. Na enkele seizoenen had hij zijn transfer naar het Russische Anzhi Makhachkala beet, maar in 2013 keerde hij toch weer terug naar Standard.

2013: Carl Hoefkens terug naar Lierse

Carl Hoefkens lanceerde zijn carrière op het Lisp. Nadat de verdediger nog bij enkele Belgische clubs passeerde waren er Engelse avonturen bij Stoke City en West Brom voor hem weggelegd. Na een nieuwe etappe bij Club Brugge tekende Hoefkens een contract bij zijn oude liefde Lierse.

2013: Anthony Vanden Borre terug naar Anderlecht

De carrière van Vanden Borre kende heel wat pieken en dalen. Op 16-jarige leeftijd maakte hij al zijn debuut bij Anderlecht. Na enkele jaren bij paars-wit ging de beloftevolle Belg uitdagingen aan bij Fiorentina, Genoa en Portsmouth om uiteindelijk in 2013 weer in het Constan Vanden Stockstadion te belanden. Met succes want Vanden Borre versierde een selectie voor het WK van 2014 in Brazilië.

2012: Kevin Vandenbergh terug naar Westerlo

Kevin Vandenbergh ontpopte zich vrijwel meteen tot goaltjesdief bij Westerlo. Prestaties die niet onopgemerkt voorbij gingen, want Vandenbergh moest voor de doelpunten zorgen bij Racing Genk. Uiteindelijk belandde hij bij het Nederlands Utrecht om in 2012 weer bij Westerlo te belanden.

2012: Logan Bailly terug naar Racing Genk

Logan Bailly kwam voor het eerst in 2002 piepen onder de lat bij Racing Genk. Een geslaagde passage waarna hij naar Borussia Mönchengladbach trok. In 2012 keerde Bailly terug naar Limburg na een uitleenbeurt aan Racing Genk.

2011: Stein Huysegems terug naar Lierse

Huysegems werkte zich in de beginjaren van zijn carrière op tot publiekslieveling bij Lierse. Uiteindelijk stak hij de grens over om bij AZ, Feyenoord en Twente aan de slag te gaan. In 2011 was de terugkeer van de spits naar Lierse een feit.

2009: Philippe Clement terug naar Germinal Beerschot

Clement heeft er in ons land een mooie carrière op zitten. De centrale verdediger maakte zijn debuut bij Beerschot en speelde een seizoen in het buitenland bij Coventry City. Na een lange passage bij Club Brugge waar hij naam maakte, besliste de huidige coach van Racing Genk in 2009 terug te keren naar Germinal Beerschot.

2007: Walter Baseggio terug naar Anderlecht

Walter Baseggio veroverde vrijwel meteen het middenveld van Anderlecht. Zijn uitstekende prestaties kenden ook gevolgen, want in 2006 streek hij neer in Treviso. Dat werd niet meteen een groot succes zodat hij in 2007 weer terugkeerde naar het vertrouwde nest.

2001: Danny Boffin terug naar Sint-Truiden

De flankspeler schopte het in de beginfase van zijn carrière meteen tot het eerste elftal van de club van zijn geboortestad. Uiteindelijk speelde hij ook bij Anderlecht waarna Boffin zijn geluk beproefde bij het Franse Metz. In 2001 keerde Boffin dan maar terug naar Sint-Truiden.

1999: Gunther Schepens terug naar Gent

De middenvelder zette zijn allereerste stappen van zijn carrière bij AA Gent. Nadien trok Schepens nog naar het Duitse Karlsruher om in 1999 weer bij de Buffalo's te belanden.

1999: Philippe Albert terug naar Charleroi

Philippe Albert voetbalde een carrière om 'u' tegen te zeggen bij elkaar. Beginnen deed hij bij Charleroi en zijn hoogtepunt beleefde Albert toch bij Newcastle United. In 1999 keerde hij dan toch terug naar de heimat om zijn carrière bij Charleroi af te sluiten. De cirkel was rond.

1998: Bertrand Crasson terug naar Anderlecht

Crasson ontpopte zich in de jaren 90 tot bikkelharde verdediger bij Anderlecht. Na ettelijke jaren kreeg onze landgenoot met Napoli een interessante uitdaging op zijn bord. Al snel stond hij weer in Anderlecht wanneer hij in 1998 een nieuw contract bij paars-wit tekende.

1997: Enzo Scifo terug naar Anderlecht

Scifo kroonde zich al vrij snel tot prins van het Astridpark. Na enkele seizoenen versierde de Rode Duivel al een lucratieve transfer naar het Italiaanse Inter. Ook bij Bordeaux, Auxerre, Torino en AS Monaco speelde hij heel wat wedstrijden. In 1997 besloot Scifo dan maar terug te keren naar zijn thuisland om weer aan de slag te gaan bij Anderlecht.

1994: Georges Grün terug naar Anderlecht

Als verdediger werkte Grün zich al vrij snel in de basis bij Anderlecht. Hij werkte er meer dan 200 wedstrijden af om daarna naar het Italiaanse Parma te trekken. In 1994 streek Grün opnieuw neer in het Astridpark.

1992: Severyns terug naar Antwerp

Francis (Cisse) Severyns werd al snel koning van de Bosuil. Tussen 1984 en 1988 gooide Severyns hoge ogen bij Antwerp om nadien neer te strijken bij het Italiaanse Pisa. Na wat omzwervingen sloot Severyns zich in 1992 weer aan bij de 'Great Old'.

1985: Michel Renquin terug naar Standard

Als verdediger speelde Renquin in zeven jaar meer dan 200 wedstrijden voor Standard. Het leverde hem een transfer naar Anderlecht en het Zwitserse Servette FC. In 1985 keerde hij terug naar Sclessin. Daar waar het voor hem allemaal begon.