Terug lachende gezichten Achter de Kazerne: Malinwa wint van zwak Eupen Frank Dekeyser

10 februari 2018

22u20 42 Jupiler Pro League KV Mechelen heeft Eupen een tik uitgedeeld in de degradatiestrijd. Een doelpunt van Nicklas Pedersen zorgde voor een enorme ontlading Achter de Kazerne. En nu? Het goede bevestigen.

"Don't worry about a thing. Cause every little thing gonna be allright." Toen de spelers van KV Mechelen het veld opliepen bij het begin van de tweede helft weerklonk 'Three Little Birds' van Bob Marley Achter de Kazerne. Bij een 0-0-stand geloofden de Mechelse fans er nog in. Ze hadden ook geen reden om dat niet te doen. Malinwa speelde meer dan degelijk voor de rust. Met een groot hart. Van bij de aftrap druk naar voren op de Eupense verdedigers. Schoofs knalde naast, Bandé mikte over na een voorzet van Matthys. Aan de overkant trapte Amani ver naast. Malinwa bleef proberen om het blok van de bezoekers te ontwrichten. De zenuwen strak gespannen. Een schot van Cobbaut ging voorlangs.

Tien minuten voor de rust kreeg KV Mechelen dé kans op de 1-0. Peybernes trapte over de bal, Bandé mocht alleen op Van Crombrugge afgaan, maar miste. Tot woede van heel KV Mechelen - Schoofs stond helemaal vrij voor doel. Tikje opzij en de bal ging wellicht binnen. Jeugdzonde van de Burkinees.

Bij Eupen was het concept simpel. Afwachten en af en toe proberen tegenprikken. Je kan het hen niet verwijten natuurlijk. KV Mechelen bleef komen, bleef druk zetten, bleef aanvallen. Bandé kreeg opnieuw een goede kans, hij miste zijn schot. En Pedersen kon net niet goed genoeg op een scherpe voorzet van Tainmont, Van Crombrugge duwde in hoekschop.

Twintig minuten voor tijd ontplofte het AFAS-stadion dan toch. Hassane Bandé met een weergaloze actie - klasse - en de voorzet, de ingevallen Pedersen tikte binnen hoog in doel. Beide ploegen kregen wat ze verdienden.

Na het doelpunt begon Eupen wél ineens te voetballen. Plots gedaan met tijd winnen, met irritante foutjes. Maar echte kansen kregen ze niet meer. De degradatiestrijd ligt weer helemaal open.



Don't worry about a thing.