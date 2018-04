Terechte penalty of niet? Bekijk hier de discutabele strafschopfout op Edmilson Redactie

14 april 2018

Standard heeft vandaag de punten thuis gehouden tegen Gent. Lange tijd leek de wedstrijd op een brilscore af te stevenen, tot Junior Edmilson in de slotfase neerging in de zestien. Scheidsrechter Wim Smet wees naar de stip, waarna Renaud Emond de penalty omzette. Maar was het wel een terechte strafschop? Oordeel vooral zelf.