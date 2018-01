Teodorczyk scoort eerste goal na 939 minuten Redactie

24 januari 2018

22u42 1

't Was de Lukasz Teodorczyk in al zijn facetten, die we vlak voor zijn doelpunt te zien kregen. Eerst ging de Poolse aanvaller net niet op de vuist - we vertellen de anekdote met enige zin voor overdrijving - met Waasland-Beveren-vleugelspeler Aleksandar Boljevic. Reden van de strijd, die Teo overigens glansrijk won, was een goed plekje in de muur.

Nadien kwam de clown in het rugnummer 91 naar boven. U moet weten: in de kleedkamer staat Teodorczyk bekend als een grappenmaker - een lachebekje. Omstreeks minuut 39 achtte hij zijn moment gekomen de lolbroek uit te hangen. Hij draaide zich met zijn gezicht richting Davy Roef en trok gekke bekken om de doelman uit zijn concentratie te halen.

Het zotte is: dat werkte nog ook. Roef verwerkte de poging van Adrien Trebel, die centraal in doel belandde, uitermate slecht. Met de vlakke handen duwde hij de bal voor zich uit, waarna Teodorczyk goed gevolgd was - en overigens als enige, dat moeten we de man nageven - en simpel de 1-1 kon binnenduwen met links. Feest in het Park.

Met reden, want het was de eerste goal van Teodorczyk - gaat u even zitten - sinds 13 oktober, toen Hein Vanhaezebrouck zijn debuut vierde als Anderlecht-coach. In totaal was de targetman 939 minuten zonder treffers. In de woestijn zou een mens zo een periode van droogte niet overleven, maar in Brussel klaarblijkelijk wel. Op geen enkel ogenblik vielen de fans hun voormalige scherpschutter af de voorbije maanden. Integendeel zelfs: hij kreeg ongezien veel steun. Ook gisteren weerklonken de 'Teoooo's' van de tribunes - bizar.

Goed was de voetballer die nooit spreekt immers niet voor zijn doelpunt. Akkoord, hij werkte hard. En af en toe zakte hij ook prima af om zich in het spel te laten betrekken, maar in het algemeen was het simpelweg onvoldoende - niks nieuws. Zijn duels gingen verloren, hij was niet aanwezig in de box en hij liep een paar keer buitenspel. Tja.

Die kleine mankementen verdwenen evenwel in het niets bij Teodorczyks absolute dieptepunt. Dat kwam er toen Anderlecht een uitgelezen mogelijkheid kreeg om te counteren - de boulevard lag open -, maar dat was buiten Teo gerekend. Hij stuurde Kenny Saief véél te diep - de Amerikaan kon maar net een doeltrap vermijden. En dus: weg kans.

Na de pauze waren de rollen omgekeerd, met dat verschil dat Saief zijn spits wél uitstekend bediende. Teodorczyk weigerde het cadeau in dank aan te nemen: hij kopte naast de paal.

Omdat zelf gevaarlijk zijn niet lukte, probeerde Teodorczyk dan maar om Isaac Kiese Thelin te beïnvloeden voor die zijn strafschop moest nemen. Ook dát liep faliekant af.

Maar ach, laat ons het positieve onthouden. Lukasz Teodorczyk heeft nog eens gescoord. Een welgemeende proficiat, Lukasz!