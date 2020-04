Telenet zet onze clubs mes op de keel: “We deinzen er niet voor terug naar de rechtbank te stappen” ODBS

30 april 2020

21u36

Bron: De Tijd 0 Jupiler Pro League Dreigende taal van Telenet-CEO John Porter. In een call met analisten over de kwartaalresultaten van het bedrijf, zegt Porter dat hij er niet voor terugdeinst om naar de rechtbank te stappen om de laatste schijf van het voetbalcontract (al dan niet gedeeltelijk) terug te eisen. Porter maakt zich sterk dat Proximus en VOO, de andere rechtenhouders, mee willen procederen. Dat schrijft ‘De Tijd’. Het gaat om een bedrag van 23 miljoen euro.

Wordt de vrees bewaarheid? De potentiële klacht van Telenet, Proximus en VOO hangt als een zwaard van Damocles boven de hoofden van onze profclubs. En meteen ook een van de redenen waarom het zo moeilijk is om onze competitie definitief stop te zetten. Daarom dat de Pro League vorige vrijdag hoopte op een beslissing van de Veiligheidsraad, dat ze profsportcompetities zouden verbieden tot 31 augustus. Maar de regering-Wilmès duwde die beslissing voor zich uit, zodat de overmachtclausule niet geactiveerd kon worden. En ook de Algemene Vergadering van de Pro League maandag opnieuw afwachtte om de knoop door te hakken.

Maar er is ook goed nieuws. Porter erkent dat de Pro League hard werkt om de overheid tot een duidelijk standpunt over voetbal te bewegen. Maar het gevaar dat onze clubs 23 miljoen euro mislopen -vooral voor de kleintjes zou dat een flinke financiële aderlating zijn- blijft dus reëel. “Bij afwezigheid van heel duidelijke overmacht hebben we een goede case om een gedeeltelijke compensatie te krijgen omdat het seizoen en de play-offs niet afgemaakt worden”, aldus Porter vandaag. “We wachten natuurlijk af.”

Van Ranst legt uit waarom regering geen duidelijkheid kan geven over herstart:



