Teklak verwacht meer intensiteit van Rouches: "En toch denk ik dat ze een ploeg hebben om in PO1 te raken"



FDZ

23 januari 2018

09u00 0 Jupiler Pro League Een non-match tegen Eupen, wel een overwinning. Standard staat opnieuw in de top zes. "Maar ze moeten met meer intensiteit voetballen én aan een hoger tempo", zegt Proximus-analist Alexandre Teklak.

De drie punten, meer moeten ze bij Rouches niet onthouden van de match tegen Eupen. Makke lammetjes, geholpen door hun topschutter Orlando Sá. "Hij was wel op niveau", aldus Teklak. "Je kan altijd op hem rekenen en hij kan het verschil maken. Alleen vind ik dat Standard - net zoals zaterdag - altijd met twee diepe spitsen moet spelen. Ook in Zulte Waregem. Het is trouwens het goede moment voor hen om naar ginder te gaan. Zij moeten het doen zonder Marcq, Derijck en Harbaoui. Drie bepalende spelers. Het wordt niet gemakkelijk, maar Standard lijkt bevrijd te spelen op verplaatsing. Als je kan gaan winnen in Genk, in Oostende en in Anderlecht... Ze zijn stabieler in uitwedstrijden."

Sá Pinto was tevreden met de manier waarop de Rouches het aanpakten tegen Eupen. "Maar ik vind dat ze met meer intensiteit én aan een hoger tempo moeten voetballen. Dat ze niet regelmatig genoeg zijn? Dat is een probleem in alle geledingen van de club, een karakteristiek. Het is zwart of wit in Luik. En toch denk ik dat ze de ploeg hebben om in play-off 1 te geraken. Je kan STVV - met alle respect - toch niet vergelijken met de kwaliteit van Standard? Al mogen ze nu geen fouten meer maken."

De Portugese trainer vroeg ook om versterking tijdens de winterstop. "Een foute manier van communiceren", vindt Teklak. "De ene week zegt hij dat zijn ploeg de beste in België is, twee weken later wilt hij zes nieuwe spelers. Misschien ‘bougeert' het nog, maar er is ook de economische realiteit van Standard. Het zullen toch vooral huurspelers zijn, als er versterking komt." (FDZ)