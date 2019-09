Teixeira bezorgt STVV in slotseconden nog punt tegen Waasland-Beveren met geweldige goal FKS

14 september 2019

22u00 2 STVV STV STV 1 einde 1 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Wat een trainerswissel kan doen.... Een fris van de lever voetballend Waasland-Beveren leek oververdiend op weg naar een driepunter. Maar Jorge Teixeira verknalde het feestje met een doelpunt in de laatste minuut van de blessuretijd. Een echte hold-up was het.

Eerste match van Waasland-Beveren onder Mercier, die zijn team na de troosteloze 1 op 18 aan punten moest proberen te helpen. Daarvoor posteerde hij de pas van Genk overgekomen Nordin Jackers onder de lat. Van de nieuwkomers zaten verder Durmishaj en Kobayashi op de bank. Bij STVV ook één wijziging tegenover Eupen. Pol Garcia, terug uit blessure, kreeg logischerwijs de voorkeur op Janssens. Bij de thuisploeg zaten ook drie nieuwkomers op de banl: Suzuki, Ito en Sousa. De bezoekers lieten STVV van meet af aan niet in zijn spel komen en hadden zelf het beste van het spel. Aan de zestien liep het echter telkens mis, ofwel omdat de laatste pas niet deugde ofwel omdat het vizier slecht stond afgesteld. De kanaries stelden daar met hun pover en slordig spel totaal niks tegenover. De eerste grote kans was voor Waasland-Beveren. We waren toen al een half uur ver. Milosevic vond met een steekballetje Badibanga die schuin voor doel en alleen voor Schmidt onbesuisd over besloot. Schmidt moest ook nog ‘s alles uit zijn lange lijf halen om een knal van Jubitana van onder de lat te halen. De bezoekers verdienden stilaan een treffer. Maar voor de rust gebeurde er niks meer.

STVV begon met nieuwe moed en met Botaka voor Garcia aan de tweede helft. Maar de slordigheden bleven zich opstapelen. Toch vond Acolatse na een mooie persoonlijke actie een opening maar diens schot werd goed gepareerd door Jackers. Teixeira mikte ook nog ‘s vanuit een onmogelijke positie voorlangs. Het was STVV dat nu aandrong, maar achteraan bleef het oppassen voor een dodelijke counter. Die hadden de bezoekers trouwens al een paar keer beter kunnen en moeten uitspelen. Het toch was het voor STVV maar uitstel van executie. Jubitana verlengde een voorzet met het hoofd, Dierckx nam aan en schoof het leer vanuit een nochtans schuine hoek voorbij Schmidt en via de verste paal binnen. Een dubbel en dik verdiende voorsprong voor de bezoekers. Dierckx mocht even later nog ‘s alleen richting Schmidt. Nu hield de Japanse doelman de kanaries recht. STVV probeerde nog met de moed der wanhoop maar Waasland-Beveren ving makkelijk op. In blessuretijd viel er dan toch nog een doelpunt voor STVV uit de lucht viel. Teixeira knalde het leer in twee tijden onhoudbaar via Jackers tegen de netten. STVV superblij, treurnis met de bezoekers.

