Tegen Club Brugge met één halffitte spits: Roofe traint niet in aanloop naar topper Pieter-Jan Calcoen

14 januari 2020

03u00 0 Jupiler Pro League Verre van de gedroomde aanloop richting topper. Kemar Roofe moet het door een kuitblessure de komende dagen rustig aan doen, waardoor Anderlecht op training geen spits heeft.

Op Instagram postte Kemar Roofe beelden van een cadeautje van sponsor Adidas: een nieuw paar schoenen. Jammer genoeg zal de Anderlecht-spits tot en met vrijdag weinig ballen binnenknallen met die blauwe Predators. Anderlecht wil ver­mijden dat zijn kuitblessure erger wordt en hij zo de wedstrijd tegen Club Brugge op zondag mist, dus moet de Engelsman het even rustig aan doen op training.

Eerst de darmen, nu de kuit

Da’s hoogst ambetant voor Frank Vercauteren. Zijn aanloop richting Club Brugge is er zo één zonder echte centrumspits. Na Roofe gaapt immers de grote leegte – waardige alternatieven zijn er niet. Nany Dimata is geblesseerd, Isaac Kiese Thelin vertrokken naar Malmö en Antoine Colassin te groen om de aanval te dragen. Tijdens de oefenssessies is het dus behelpen voor Vercauteren – hij moet trainen zonder de aanvaller die zondag normaal gezien wel speelt.

Vandaag zijn er nog onderzoeken gepland – gisteren hadden de spelers vrij –, maar op Anderlecht is men er vrij gerust in: Roofe zal de topper tegen de competitieleider wellicht halen. Ondanks zijn verstoorde voorbereiding. Roofe begon de stage in Spanje met darmklachten. Nadien kreeg hij last aan de kuit. De vriendschappelijke match zaterdagochtend ­tegen Lugano liet hij daarom aan zich voorbijgaan, ’s avonds speelde hij wel tegen het Schotse Living­ston, maar toen viel hij al na drie kwartier uit. Een geweldige indruk had hij tot dan niet nagelaten.

Mocht Roofe tóch niet speelklaar geraken, dan is het voor Anderlecht puzzelen. De meest realistische vervanger als ‘negen’ lijkt Nacer Chadli. De Duivel depanneerde voor Nieuwjaar al meermaals voorin. Ook Luka Adzic zou een oplossing kunnen bieden, hij stond in de spits tegen Livingston nadat Roofe naar de kant gehaald was.

Offensieve bloedarmoede

De huidige situatie bewijst hoe dan ook de offensieve bloedarmoede. Zodra er iets met eerste keuze Roofe gebeurt, is het krasselen. Niet voor niks ­benadrukte T1 Vercauteren dat “we nog wel een toevoeging kunnen gebruiken”. Maar of die er, ­gezien de financiële beperkingen en te grote kern, ook snel zal komen...

Tot dan moet de blessuregevoelige Roofe fit blijven. Desnoods door hem ván het oefenveld te houden.

Dat dat de voorbereiding bemoeilijkt, tja, dat is dan maar het gevolg, zeker?