T1 ad-interim van Racing Genk: "Ik ga geen ‘Frutosje’ doen" Kjell Doms

16u27

Bron: Eigen berichtgeving 0 photo_news Jupiler Pro League Tot er een nieuwe hoofdcoach is bij Genk neemt Jos Daerden de taken van de ontslagen Albert Stuivenberg over en hij is in elk geval niet van plan om veel te wijzingen. “Ik ga geen ‘Frutosje’ doen.”

T1 ad-interim Jos Daerden zit morgen op de bank bij Racing Genk in de bekerwedstrijd tegen Waasland-Beveren. Voor de 63-jarige Daerden is het overigens de eerste keer dat hij midden in het seizoen moet depanneren.

“Dat wil zeggen dat ik met heel veel goede coaches heb kunnen werken. Sef Vergoossen, Co Adriaanse, Michel Preud’homme en Frank Vercauteren”, lacht Daerden. Daerden is na het ontslag van Albert Stuivenberg afgelopen zondag niet van plan om het roer helemaal om te gooien bij Racing Genk. “Ik ga me zeker niets anders gedragen dan voordien, anders moet je een masker opzetten en dat wil ik niet. Alleen zal ik nu de eindbeslissingen moeten nemen.”

Daerden heeft heel prettig kunnen samenwerken met Stuivenberg. “Het was een verrijking voor mij en ik hoop dat hij toch een paar dingen van mij heeft opgepikt. Als de tijd rijp is, zullen we wel een keer samenzitten en bekijken waar of hoe we in de loop van dit seizoen hadden kunnen bijsturen. Maar de visie die we samen hadden, daar sta ik nog steeds volledig achter. Anders zou ik ook niet loyaal zijn ten opzichte van Albert. Het zou van mijn kant heel raar zijn moest ik morgen een ‘Frutosje’ doen”, zei Daerden met een knipoog. Verwijzend naar de Argentijn die na het ontslag van Weiler bij Anderlecht de boel helemaal omgooide.

BELGA

