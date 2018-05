Sven Vermant ziet Waasland-Beveren tijdens recordavondje in Regenboogstadion 8 (!) doelpunten incasseren: “Niet acceptabel” Michael Vergauwen

08 mei 2018

23u30 3 Jupiler Pro League “Het was wel duidelijk dat we niet met onze beste 11 gespeeld hebben”, begon Waasland-Beveren-trainer Sven Vermant de persconferentie na de zware 8-0-nederlaag tegen Zulte Waregem.

“We kozen bewust voor spelers die minder gespeeld hebben in de reguliere competitie. Maar als je dan al na tien minuten op een belachelijke manier doelpunten incasseert, maak je het jezelf nodeloos moeilijk. Het minste dat ik verwacht van mijn spelers is honderd procent inzet. Er alles aan doen om het tij te keren, er minstens je kop voorleggen. En dat was voor mij absoluut niet voldoende. De score is heel pijnlijk. Ja, je kan verliezen, en Zulte Waregem heeft veel spelers op play-off 1-niveau, maar op deze manier verliezen is niet acceptabel. Ik wil iets héél anders zien de komende twee matchen. Als je als ploeg samenblijft en er 90 minuten voor gaat, kan je nooit deze score hebben.”

Een reden om zelf de handdoek te gooien is deze nederlaag niet voor Vermant. “Ik stond zelf niet op het veld. De spelers wel. En van hen mag je verwachten dat ze het zweet uit hun lijf lopen voor de club waarvoor ze spelen. De rug rechten vanaf ze op het veld komen, in welke vorm van competitie ook. En ja, excuses zijn er altijd. We hebben een heel jong elftal, met jongens die minder gespeeld hebben. Dan is het verschil met een team als Zulte net te groot. Allemaal juist. Maar dan nog moet je altijd de duels aangaan en agressief spelen.”

Opvallend: ondanks de 5-0-ruststand wisselde Vermant pas een eerste keer voorbij het uur. “Ik heb de spelers een bepaalde boodschap meegegeven dat ik het anders wou zien. Ik heb de bal in hun kamp gelegd", besloot hij.

Grootste zege OOIT Zulte Waregem, grootste nederlaag OOIT Waasland-Beveren

Recordavondje in het Regenboogstadion. Zulte Waregem won in haar geschiedenis immers nooit eerder met 8 goals verschil, terwijl Waasland-Beveren nooit eerder met acht goals verschil verloor. (MVS/JSe)

- Essevee: grootste zege tot vandaag: 7-1 op Westerlo, 07/05/'11

- Waasland-Beveren: grootste nederlaag tot vandaag: 7-1 op Genk, 02/05/'15

- 4-0 na 29 minuten in Belgische eerste klasse: meer dan 41 jaar geleden, 25/09/76 (Anderlecht-Cercle 6-1)

- 7 goals verschil in Belgische eerste klasse: 11 jaar geleden, 06/05/07 (Anderlecht-Beveren 8-1)