Suzuki, Tau, Beiranvand, Hakim: exoten vaak godsgeschenk voor social media VDVJ

20 augustus 2020

08u19 0

900 retweets, 2.410 likes. De transfer van Musashi Suzuki naar Beerschot zorgde voor een explosie van de cijfers op het Twitter-account van de club. En hij is lang niet de enige nieuwkomer waarbij social media-managers zich in de handen wrijven. Zo zorgde de komst van Luqman Hakim voor ongeziene cijfers bij KV Kortrijk. Halen Instagram-posts van de Kerels gemiddeld 800 likes, dan zorgde de aankondiging van de Maleisische Messi voor 27.000 (!) hartjes. Navraag leert dat het aantal volgers van KVK op Instagram vorige week steeg van 18.577 naar 37.040. Ook op andere kanalen zag de club zijn volgersaantal bijna verdubbelen. Bij Antwerp zagen ze eveneens een fikse stijging na de komst van Alireza Beiranvand - ook bij Charleroi en Oostende maakten ze al kennis met het Iran-effect. Het aantal volgers op Instagram van het stamnumer 1 steeg van 45.000 naar ruim 60.000. Tot slot is er uiteraard Percy Tau. Wie door social posts van Anderlecht scrolt, kan niet om de dolle fanbase van Zuid-Afrikanen heen. Ze stuwden paars-wit ook opnieuw boven de mythische kaap van 1 miljoen vind-ik-leuks op Facebook.

Lees ook.

Hoe “echte toptransfer” Musashi Suzuki al scoort voor Beerschot nog voor hij op het veld heeft gestaan