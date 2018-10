Suspens in slotfase: treffer Luyindama in extra tijd levert Standard nog een punt op in topper tegen Genk Kjell Doms & Mike De Beck

28 oktober 2018

16u24 1 Standard STA STA 1 einde 1 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Een felle topper met twee goals in de slotfase. Ally Samatta zette Genk op weg naar de zege, maar Luyindama redde een punt voor de Rouches in de slotseconden.

De hel van Besiktas is die van Sclessin niet. Aan de Bosporus liet Genk zich op geen enkel moment van de wijs brengen. In Luik zagen de jongens van Philippe Clement de eerste tien minuten sterretjes. De felle Rouches probeerden Genk vanaf het eerste fluitsignaal met de rug tegen het eigen doel te plakken. Drie doelpogingen binnen de eerste vijf minuten. Emond, Djnepo en Cimirot gingen hun kans, zonder succes.

Clement voerde in vergelijking met demonstratie tegen Besiktas twee wijzigingen door. Aidoo kwam in de plaats van Dewaest - hij zou na twintig minuten wel al de geblesseerde Lucumi vervangen - en Jakub Piotrowski kreeg zijn eerste basisplaats in de competitie, Paintsil zat op de bank. Genk overleefde de eerste Luikse aanvalsgolven en probeerde nadien het tempo van de wedstrijd te dicteren. Het wijzertje ‘balbezit’ kantelde naar de Genkse kant en dat leidde tot twee grote kansen op twee minuten. Malinovskyi krulde een vrijschop naar de bovenhoek, Ochoa zweefde de knal over de dwarsligger. Meteen daarna had Ndongla altijd de score moeten openen. Pozuelo - dan toch even verlost van zijn schaduw - zette hem alleen voor Ochoa. Ndongala toonde al te opzichtig dat hij de bal met rechts in de verste hoek wilde plaatsen. Ochoa doorzag het en stak er een handje tussen.

Standard wankelde even, maar sloeg net op dat moment zelf toe. Marin vond Laifis aan de tweede paal, die kopte terug voor doel en Emond duwde binnen. Scheidsrechter Van Driessche keurde de goal goed, maar kwam op aangeven van de VAR toch terug op zijn beslissing. Laifis stond een teen buitenspel. Sclessin was ziedend, 0-0 na een intense en vinnige topper.

Genk ontsnapt

Emond weigerde meteen na rust de ban te breken. Hij miste onbegrijpelijk van in de kleine rechthoek. Het antwoord van Genk volgde meteen. Ochoa duwde een schot van Malinovskyi tegen de paal. De topper bleef spannend, maar iedereen leek zich te verzoenen met een gelijkspel. Tot Pozuelo Samatta door de Luikse defensie loodste. De Tanzaniaan had aan zijn eerste echte mogelijkheid genoeg om Genk naar het delirium te trappen. Genk tegen de touwen denk je dan, maar in de blessuretijd redde Christian Luyindama een punt voor de Rouches. Een gelijkspel waar iedereen wel mee zal kunnen leven. Na acht opeenvolgende verlieswedstrijden in Luik doorbreekt Genk de negatieve spiraal. Standard houdt de leider in bedwang.

Meer over Genk

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement

Ochoa