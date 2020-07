Supportersfederatie over aantal toegelaten fans: “Laat die 400 maar vallen” TTV

24 juli 2020

07u00 2 Jupiler Pro League Dat we afstevenen op voetbal zonder ­toeschouwers, is ook voor de nationale Supportersfederatie ‘Belgian Supporters’ een dreun.

“Veiligheid en gezondheid primeren – we kunnen hier niets aan veranderen”, klinkt het bij voorzitter Eddy Janssis. “We gaan ervan uit dat dit het belangrijkste is in en om een stadion. Veel clubs zullen ervoor kiezen om niemand toe te laten in plaats van de voorgeschreven 400 supporters. Dat is begrijpelijk, want kiezen wie wél mag komen is heel moeilijk. Die 400 fans, dat is in die mate beperkt dat we ze beter ook meteen laten vallen. Ook al vinden we dit niet fijn, want voetbal zonder fans is geen voetbal.”

De Supportersfederatie hoopt dat fans de getroffen maatregelen straks zullen respecteren. “Onze bezorgdheid is of iedereen daadwerkelijk zal thuisblijven. Wat ­gebeurt er als mensen rond het stadion ­samenkomen of gaan samen­hokken in ­cafés? Wat dat betreft zullen de bekerfinale (Club-Antwerp) en de finalewedstrijd tussen OH Leuven en Beerschot enorme waardemeters zijn. Mocht het daar mislopen, dan vrezen we nog extra maatregelen in de maanden die zullen volgen.”

