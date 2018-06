Supporters slepen KBVB en Pro League voor rechter: "Belangenconflict KVO-RSCA" Redactie

18 juni 2018

22u33

Bron: Belga 0 Jupiler Pro League Vier supporters slepen de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de Pro League voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, met als doel het herstellen van de sportieve integriteit van de Belgische competitie. Die is volgens hen beschadigd door de huidige verhoudingen tussen Anderlecht en KV Oostende.

Ze vragen de nietigverklaring van de licenties van beide clubs en van de verkoop van KVO. Dat meldt het advocatenkantoor van de aanklagers in een persbericht. In december werd RSC Anderlecht gekocht door Marc Coucke, op dat moment nog voorzitter van KV Oostende. De zakenman, intussen voorzitter van RSCA, verkocht zijn KVO-aandelen aan Peter Callant, omdat volgens het reglement van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) hij geen eigenaar kan zijn van twee clubs in dezelfde divisie. Volgens enkele media zette Coucke een constructie op met zijn vriend Callant, waarbij KVO pas binnen vijf jaar echt verkocht zou worden. Verder zou hij ook nog eigenaar blijven van het stadion van KVO.

Coucke zou nu nog in staat zijn om het sportieve en financiële beleid van beide clubs te beïnvloeden, aldus het persbericht van het Luikse advocatenkantoor BLS. Die situatie "vernietigt de integriteit van de Belgische competitie", zo klinkt het.

De supporters vragen dat Anderlecht en KV Oostende voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg bewijzen dat er geen sprake is van een belangenconflict. Volgens het persbericht werden de KBVB en de Pro League al gevraagd om verduidelijking, maar verkozen ze "zich te verschansen achter de beslissing van de Licentiecommissie, die zich hoofdzakelijk lijkt te baseren op de verklaringen op erewoord van de nieuwe KVO-eigenaar".

Op 23 maart spande een supporter een kortgedingprocedure aan tegen de KBVB en de Pro League. Een uitspraak daarin wordt uiterlijk op 30 juni verwacht. De supporter eiste van de kortgedingrechter dat de proflicenties van Anderlecht en Oostende geschorst worden zolang er geen duidelijkheid bestaat over het belangenconflict. Pas als de kortgedingrechter daarover een beslissing heeft genomen, wordt de zaak ten gronde behandeld. Drie andere supporters sloten zich intussen aan bij het initiatief. "Andere supporters zouden zich nog bij hen kunnen voegen", zo klinkt het.