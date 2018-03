Supporters Eupen prikken terug richting Verdier: "Eerst op de ploeg wedden, dan op de ploeg schelden" Redactie

31 maart 2018

Na zijn tweede avontuur bij KV Mechelen kan Nicolas Verdier bij Eupen niet meer op veel sympathie meer rekenen. De supporters van Eupen ontrolden voor de partij tegen Beerschot-Wilrijk een spandoek met daarop een duidelijke boodschap. "Eerst op de ploeg wedden, dan op de ploeg schelden", stond er. Verdier werd immers genoemd in een gokaffaire na de degradatie van KV Mechelen. Hij zou gegokt hebben op eigen wedstrijden toen hij voor Eupen speelde.

Na de degradatie van Malinwa was de linksvoetige Fransman bijzonder scherp voor Moeskroen en Eupen. “In de 70ste minuut stond het nog 0-0 en stonden wij dan weer 2-0 voor. Opeens maakt Eupen vier doelpunten op twintig minuten tijd. Ik vind dat simpelweg schandalig. Hopelijk worden de feiten geanalyseerd", vertelde hij. Mechelen won wel met 2-0 van Waasland-Beveren, maar zakte toch omdat Eupen met 4-0 won van Moeskroen. In de zomer keert de uitgeleende Verdier in principe terug naar Eupen.