Succesvol debuut Clement: Club Brugge zet scheve situatie recht tegen Waasland-Beveren TTV/XC

27 juli 2019

22u21 16 Waasland-Beveren WBE WBE 1 einde 3 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Veelbelovende start van Club Brugge, dat ondanks een achterstand overtuigde in Beveren: 1-3. Okereke opende zijn doelpuntenrekening, Vanaken deed de rest.

Geen verrassingen aan Brugse zijde op de Freethiel. Clement koos voor dezelfde elf die vorige week de generale repetitie tot een goed einde brachten. Opnieuw geen Mechele dus, die een tijdje opzij staat met een achillespeesblessure. Vossen en Rezaei - dan toch niet fit (?) - vielen in extremis af. Club begon met drie nieuwkomers in de basis: Sobol, Okereke en Deli stonden voor hun officieel debuut. Opvallend bij Waasland-Beveren: voor sterkhouders vorig seizoen Vukotic en Milosevic was er geen basisplaats. Zomeraanwinsten Pirard, Wiegel, Koita en Emmers verschenen wel aan de aftrap.

Van een studieronde of aftastend begin was er geen sprake - Club trok meteen alle registers open. Dennis, Danjuma én Deli zagen hun poging in de eerste vijf minuten door Pirard of een verdedigend been gekeerd. De thuisploeg kwam letterlijk niet op de helft van blauw-zwart, dat enkel door een reeks van overtredingen kon worden afgestopt. Slechts één keer kon Waasland-Beveren, toen de schuiver van Koita na een ingestudeerd nummertje op hoekschop maar net naast ging. Aan de overzijde tikte Pirard een goeie vrijschop van Vormer net over.

Aan het einde van een boeiend openingshalfuur viel er dan toch een doelpunt: Rits werd na tussenkomst van de VAR bestraft voor handspel in de grote rechthoek, Forte trapte de thuisploeg op voorsprong. In het slotkwartier van de eerste helft kwamen de Waaslanders steeds meer opzetten, maar net dan kreeg Club op aangeven van de VAR een strafschop - deze keer na handspel van Caufriez. Vanaken bracht de bordjes op slag van rust in evenwicht.

Pas afgetrapt was Club opnieuw aan het feest. Pirard pareerde de verre knal van Vanaken, maar zag hoe Okereke van dichtbij binnen duwde. De tweede tegentreffer was een opdoffer voor Waasland-Beveren, dat lange tijd nauwelijks in het spel voorkwam. Club domineerde en was te slordig in en rond de zestien meter om de match snel na de tweede treffer te beslissen. Pas twintig minuten voor inrukken lukte Vanaken de 1-3 op hoekschop - Vormer opende zijn assistrekening. Match gespeeld dus in het voordeel van Club, dat in het laatste wedstrijdkwart weinig of geen uitgespeelde kansen meer bijeen voetbalde.

Blauw-zwart wint zijn eerste match overtuigend, al kon het in de zone van de waarheid wel een stuk beter. Uitblinker was naast Vanaken, Dennis en Okereke ook Deli, die meteen zijn visitekaartje afgaf. Waasland-Beveren kende een goed kwartier voor de rust, maar stelde na de kampwissel weinig of niets meer voor.

