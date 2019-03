STVV zet scheve situatie recht tegen Charleroi en opent PO2 met verdiende zege Filip Kevers

31 maart 2019

16u25 0 STVV STV STV 3 einde 1 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League STVV zette een 0-1 achterstand om in 3-1 winst. Een verdiende overwinning was het voor de kanaries, zeker op basis van hun tweede helft. Brys & co kunnen nu nog wat nadrukkelijker dromen van winst in play-off 2 en dat Europese ticket dat ze zo begeren.

STVV-Charleroi, of het duel tussen de twee ploegen die maar nipt play-off 1 misten en vooraf lieten weten dat ze vol voor play-off 2 gaan. Geen grote verrassingen aan beide kanten. Bij STVV werd Boli met dijproblemen uit voorzorg aan de kant gelaten en vervangen door Kinoshita. Endo, terug uit blessure, nam de plaats in van Mmaee. Bij Charleroi startte Perbet in de plaats van Osimhen, die op de bank postvatte. Geen toeval trouwens. Osimhen was pas terug van interlandverplichtingen met de U21 van Nigeria. Hij scoorde trouwens drie keer tegen Libië.

De match ging van meet af aan goed op en neer. Dat resulteerde ook in een snel openingsdoelpunt voor de bezoekers Bruno stuurde Morioka mooi in het straatje en die werkte alleen voor Steppe koelbloedig af. Kamada had even later altijd moeten gelijkstellen maar hij besloot na een mooie persoonlijke actie snoerhard naast. Die veelbelovende opening kende echter geen vervolg. Veel goede wil, dat wel, maar o zo weinig intensiteit en kansen. Vooral bij de laatste pas liep het telkens opnieuw mis. Op het half uur was het echter weer Charleroi dat het dichtst bij een doelpunt kwam. Waarom de bal er niet in wou, was ook voor ons een raadsel. Perbet en Nurio zagen hun pogingen in een en dezelfde fase gestuit door de doelman, de paal en een uitgestrekt been . Aan de overkant stond Penneteau dan weer pal op pogingen van Kamada en De Sart. En toch kreeg STVV voor rust nog waar het alles samen ook recht op had. Kamada bereikte met een loepzuivere pas De Sart en die nam van dichtbij en vanuit een schuine hoek Penneteau te grazen.

De tweede helft dan. Pirard, die in de rust Steppe was komen vervangen, werd al direct op de proef gesteld door Bruno. Aan de overkant zette Botaka goed voor richting Kinoshita maar die besloot van dichtbij onbegrijpelijk naast. STVV was nu de ploeg die het meest aandrong. De intensiteit ging ook de hoogte in. Tomiyasu knikte een vrijschop van Kamada over. Diezelfde Kamada zette ook nog een mooie één-twee op met De Sart maar ook hij besloot uiteindelijk naast. Charleroi, van zijn kant, kroop nu helemaal terug en probeerde het spel dat al niet snel over een weer ging nog meer te vertragen. Om de haverklap lag er eentje van de Carolo’s tegen de grond. Het leek te renderen. Met nog tien minuten te gaan wees alles in de richting van een gelijkspel. Maar dat was zonder invaller Ceballos gerekend. Die tikte aan de eerste paal en van dichtbij een voorzet van Asamoah tegen de netten. Charleroi veranderde meteen het geweer van schouders natuurlijk. Het leverde nog een slot op dat alle kanten uit kon gaan. Maar toen Sylla in de rebound en met een pegel in het dak van het doel de 3-1 lukte, was de match helemaal gespeeld.