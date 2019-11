STVV zet coach Marc Brys aan de deur XC

25 november 2019

22u33

Bron: Belga 20 Jupiler Pro League Marc Brys (57) is ontslagen als trainer van STVV. Ook zijn hele technische staf wordt bedankt voor bewezen diensten. Dat maakte de eersteklasser vanavond bekend. Brys was coach van de Kanaries sinds de zomer van 2018. Daarvoor trainde hij Beerschot in 1B.

STVV verloor zondagavond op de zestiende speeldag met 1-3 van Charleroi. In het klassement staan de Truienaars elfde met 18 punten. Nicky Hayen, coach van de beloften, neemt voorlopig over. Hij zal morgen alvast de trainingen leiden.

Brys gaf onlangs op de regionale tv-zender toe dat hij wel twee keer gesproken had met aartsrivaal Genk. Vervolgens keerden de STVV-supporters zich tegen de coach: “Brys buiten” en “Brys is een h**r van Genk”, galmde het gisteravond door het stadion.

Moeilijke verstandhouding met Japanse eigenaars

Vorig seizoen streden de Limburgers tot de laatste speeldag van de reguliere competitie mee voor een plaats in play-off 1. Brys werd ook genomineerd voor de Trofee Raymond Goethals. Maar dit seizoen verloopt het stroever en zijn de resultaten minder goed. Er waren ook al langer berichten over een moeilijke verstandhouding tussen de Antwerpenaar en de Japanse eigenaars van de club. Eerder deze maand verspreidde het management zelfs een officieel persbericht om de geruchten over een mogelijk ontslag te weerleggen.

“Dit seizoen is er eentje van ups en downs, met 18 punten en een 11de plaats tot op de dag van vandaag. Na het verlies afgelopen weekend tegen Sporting Charleroi besliste het STVV-bestuur om de samenwerking met Marc Brys en zijn assistenten te beëindigen”, melden de Limburgers. “STVV dankt Marc en zijn technische staf voor de goede samenwerking, hun professionalisme en werkethiek en wenst hen veel succes met hun verdere carrière.”

STVV neemt afscheid van Marc Brys en zijn assistenten. De club dankt Marc en zijn technische staf voor de goede samenwerking, hun professionalisme en werkethiek en wenst hen veel succes met hun verdere carrière.



➡️ Meer info via https://t.co/HaTRX088SG. pic.twitter.com/Mf9JgmHoCr STVV(@ stvv) link

Trainerswals seizoen 2019-2020

• 26 augustus 2019: Adnan Custovic wordt na vijf speeldagen ontslagen bij Waasland-Beveren. Een 1 op 15 wordt de Bosniër fataal. Dirk Geeraerd neemt ad interim over.

• 30 augustus 2019: De Fransman Arnauld Mercier ondertekent een contract voor een jaar (met twee jaar optie) bij Waasland-Beveren. Hij verlaat amateurclub Seraing, waar hij sportief directeur was.

• 3 oktober 2019: Na een historisch zwakke competitiestart van 6 op 27 grijpt de directie van Anderlecht in en vervangt T1 Simon Davies door Frank Vercauteren, die overkomt van 1B-club Oud-Heverlee Leuven. Davies blijft in dienst als veldtrainer.

• 7 oktober 2019: Rode lantaarn Cercle Brugge zet de samenwerking met coach Fabien Mercadal stop, die sinds het begin van het seizoen in functie was. Cercle staat na tien speeldagen helemaal onderaan de stand en sneuvelde in de zestiende finales van de Beker van België tegen amateurclub Rebecq.

• 12 oktober 2019: Cercle Brugge stelt de Duitser Bernd Storck aan als opvolger voor de ontslagen Fabien Mercadal. Storck ondertekende een contract tot het einde van het seizoen.

• 12 november 2019: Felice Mazzu moet na een 20 op 42 opkrassen bij landskampioen KRC Genk. Een 0-2-nederlaag tegen Gent wordt hem fataal. Clubicoon Domenico Olivieri neemt voorlopig over.

• 19 november 2019: KRC Genk heeft met de Duitser Hannes Wolf een opvolger voor Felice Mazzu beet.

• 25 november 2019: STVV ontslaat coach Marc Brys en zijn hele technische staf daags na het 1-3-verlies tegen Charleroi. De Truienaars staan in het klassement elfde na zestien speeldagen. Beloftentrainer Nicky Hayen neemt ad interim over.