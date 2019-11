STVV zet coach Marc Brys aan de deur: een reconstructie FDZ

25 november 2019

22u33

Bron: Belga 30 Jupiler Pro League Marc Brys (57) is aan de kant geschoven als trainer bij STVV - weg uit het Japanse wespennest. Relaas van een ontslag dat er zat aan te komen.

Het borrelde al een tijdje in Haspengouw. Sinds het seizoensbegin was er een vertrouwensbreuk tussen de Japanse CEO Takayuki Tateishi en Brys - de man die STVV vorig jaar op de rand van play-off 1 bracht, geroemd werd om zijn teammanagement én het voetbal dat hij predikte.

Brys vond dat er geen rekening werd gehouden met zijn wensen voor versterking en ventileerde zijn gevoelens ook publiekelijk. Konden ze niet mee lachen in de bestuurskamer. Bovendien wilde hij geen speelbal zijn van het Japanse bestuur. Dat hij gepusht werd om bepaalde aankopen op te stellen, zette kwaad bloed bij Brys. Geef hem eens ongelijk.

In concreto ging het om Cong Phuong en Seung-Woo Lee. Zij moesten de Vietnamese en Zuid-Koreaanse markt openbeuken voor de Japanners - zonder te spelen is dat moeilijk, natuurlijk. Een commerciële meerwaarde, sportief lijkt dat twijfelachtig. Brys vond echter dat die spelers voorlopig geen basisplaats verdienen. Het zorgde intern voor wrevel.

Flirt met Genk

In het nadeel van de Antwerpenaar: STVV deed het de laatste weken niet al te best in de competitie - met nederlagen tegen Cercle Brugge en Charleroi - én Brys gaf vorige week toe dat hij gesproken had met Racing Genk om Felice Mazzu op te volgen.

Tot ongenoegen van de Japanse eigenaars en de eigen fans. Zij scandeerden ‘Brys is een h*er’ tijdens de match tegen Charleroi. Zijn populariteit was tanende op Stayen. Niet onlogisch - de Genkies zijn er niet bijster populair. Hommeles in Limburg.

STVV-voorzitter David Meekers reageerde gisteren rond de middag nog cryptisch. “Wat de supporters riepen, loog er niet om. De nederlaag en het geleverde spel tegen Charleroi heeft ons enorm ontgoocheld. En over het feit dat Brys met Genk onderhandelde, wil ik niets zeggen. Een ontslag? Ik spreek niet voor mijn bazen. Ik vermoed alleen dat we eens met alle partijen rond de tafel gaan zitten. Maar zekerheid heb ik daarover niet. Je mag niet vergeten dat we pas vorige week ons vertrouwen in de trainer hebben bevestigd.”

In feite weet je op dat moment al hoe laat het is. Gisteravond laat stuurde STVV vervolgens een communiqué de wereld in. Na anderhalf jaar nemen ze op Stayen afscheid van Brys. “Dit seizoen is er eentje van ups en downs, met 18 punten en een 11de plaats”, klonk het. “STVV dankt Marc en zijn technische staf voor de goede samenwerking, hun professionalisme en werkethiek en wenst hen veel succes met hun verdere carrière.”

Noem het gerust holle woorden. Brys paste simpelweg niet langer in het plaatje van het bestuur. Nooit een jaknikker geweest.

Hayen neemt over

De trainingen worden voorlopig geleid door beloftencoach Nicky Hayen.

Het programma van de Truienaars oogt trouwens loodzwaar. Ze moeten de komende weken vol aan de bak tegen Racing Genk en Club Brugge. Ga er maar aanstaan als nieuwe coach.

STVV neemt afscheid van Marc Brys en zijn assistenten. De club dankt Marc en zijn technische staf voor de goede samenwerking, hun professionalisme en werkethiek en wenst hen veel succes met hun verdere carrière.



Trainerswals seizoen 2019-2020

• 26 augustus 2019: Adnan Custovic wordt na vijf speeldagen ontslagen bij Waasland-Beveren. Een 1 op 15 wordt de Bosniër fataal. Dirk Geeraerd neemt ad interim over.

• 30 augustus 2019: De Fransman Arnauld Mercier ondertekent een contract voor een jaar (met twee jaar optie) bij Waasland-Beveren. Hij verlaat amateurclub Seraing, waar hij sportief directeur was.

• 3 oktober 2019: Na een historisch zwakke competitiestart van 6 op 27 grijpt de directie van Anderlecht in en vervangt T1 Simon Davies door Frank Vercauteren, die overkomt van 1B-club Oud-Heverlee Leuven. Davies blijft in dienst als veldtrainer.

• 7 oktober 2019: Rode lantaarn Cercle Brugge zet de samenwerking met coach Fabien Mercadal stop, die sinds het begin van het seizoen in functie was. Cercle staat na tien speeldagen helemaal onderaan de stand en sneuvelde in de zestiende finales van de Beker van België tegen amateurclub Rebecq.

• 12 oktober 2019: Cercle Brugge stelt de Duitser Bernd Storck aan als opvolger voor de ontslagen Fabien Mercadal. Storck ondertekende een contract tot het einde van het seizoen.

• 12 november 2019: Felice Mazzu moet na een 20 op 42 opkrassen bij landskampioen KRC Genk. Een 0-2-nederlaag tegen Gent wordt hem fataal. Clubicoon Domenico Olivieri neemt voorlopig over.

• 19 november 2019: KRC Genk heeft met de Duitser Hannes Wolf een opvolger voor Felice Mazzu beet.

• 25 november 2019: STVV ontslaat coach Marc Brys en zijn hele technische staf daags na het 1-3-verlies tegen Charleroi. De Truienaars staan in het klassement elfde na zestien speeldagen. Beloftentrainer Nicky Hayen neemt ad interim over.