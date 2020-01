STVV wint eerste match onder Kostic tegen zwak KV Kortrijk, amper 3.000 toeschouwers op Stayen FKS

18 januari 2020

21u52 1 STVV STV STV 2 einde 0 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League STVV won met 2-0 van Kortrijk dankzij doelpunten van Colidio, die zijn eerste basisplaats pakte, en De Bruyn. Beiden tekenden ook voor een assist. STVV schuift aardig op. Kortrijk moet nog beven.

STVV-Kortrijk was een duel tussen twee ploegen die nog punten konden gebruiken om het behoud veilig te stellen. STVV recupereerde na een lange blessure doelman Steppe. Nieuwkomer Bushiri startte meteen in de basis, Botaka begon centraal en Colidio nam de plaats in van Boli. Eerste match trouwens onder de nieuwe trainer, Milos Kostic. Kortrijk miste met Kagelmacher (conflict) en De Sart (geschorst) twee sleutelfigurenn vervangen door Kagé en Hines-Ike. Selemani was geblesseerd.

De eerste helft begon aan een oefentempo, en dat tempo werd 45 minuten lang secuur aangehouden. Gevolg: mak voetbal en nauwelijks iets te beleven. We moesten meer dan een half uur wachten op wat opwinding. Daar zorgde Kortrijk voor. Maar Mboyo knikte de voorzet van Jakubech over. Geloof het of niet. Het was de enige echte kans in die eerste helft. Al had Botaka kort voor rusten ook beter moeten doen. Schuin voor doel mikte hij hoog over. Amper 3.000 toeschouwers op Stayen trouwens. Die moeten allemaal bij zichzelf gedacht hebben dat de thuisblijvers gelijk hadden.

Het was met z’n allen hopen op een betere tweede helft. En die kwam er omdat STVV van meet af aan hoger druk zette. Jakubech moest alles uit zijn lijf halen om een plaatsbal van Sankhon uit zijn doelvlak te vegen. Colidio testte even later ook de vuisten van de bezoekende doelman. STVV bleef komen en Kortrijk moest achteruit. De Bruyn speelde centraal Colidio mooi vrij en de ex-speler van Inter liet Jakubech kansloos. Meteen het doelpunt dat de match nodig had, zo bleek. Tien minuten later stond het 2-0. Colidio kroop deze keer in de rol van aangever en De Bruyn in die van afwerker. Eigenaardig genoeg begon Kortrijk dan pas aan voetballen te denken. Moffi omspeelde Steppe maar vergat af te werken. Lepoint mikte van kortbij op een Truiense verdediger. Bij Kortrijk bleef het ondanks aandringen een verhaal van net niet. Ofwel stond Steppe in de weg, ofwel bleef de afwerking achterwege. Aan de 2-0 wijzigde niks meer.

Meer over Kortrijk

sportdiscipline

voetbal

sport

STVV