STVV wint eenvoudig op Moeskroen, Colidio Man van de Match met drie assists Eddy Soetaert

25 januari 2020

20u00 4 Excel Moeskroen MOU MOU 1 einde 3 STV STV STVV Jupiler Pro League STVV heeft de trip naar Le Canonnier overleefd. Het won er met 1-3, na doelpunten van Suzuki, Botaka en Asamoah. Boya scoorde het knapste doelpunt van de wedstrijd. STVV klimt door de zege naar plaats negen.

Met drie assists wordt Facundo Colidio probleemloos de Man van de Match. Hij was de aangever bij alle drie de doelpunten van een slim en snedig STVV dat de Walen helemaal uit het evenwicht bracht.

Zouden ze in Sint-Truiden nu toch nog denken dat er play-off 1 mogelijkheden zijn?

Op de 23ste speeldag werd al een eindeseizoenswedstrijd voorgezet op Le Canonnier. Een kille mist maakte het decor behoorlijk triest, het toeschouwersaantal deed de rest: 1.392 kijkers waren er waarvan 124 uit Limburg.

Het zette aanvankelijk niet aan om het voetbal dat werd neergezet lekker te vinden, maar de tweede helft had gelukkig meer in huis. Moeskroen kreeg het balbezit maar deed er niets mee. De Henegouwers hebben niets meer over van het goede spel bij de seizoensaanvang. STVV koos liever zijn momenten en dat bleek de goede tactiek. Eerst nog kopte Durkin een vrijschop van Colombatto slim terug in het pak, zonder succes, maar bij de tweede actie net voor het halfuur was het wél prijs.

Colombatto stuurde Colidio diep, die schoof de bal heel kundig tussen twee verdedigers in de loop van Suzuki die maar moest binnen tikken.

Tien minuten ver in de tweede helft verdubbelde STVV logischerwijze de score want het was met voorsprong het scherpst in de acties. Weer Colidio zorgde voor de assist: hij liet Botaka inlopen en oog in oog met Butez trapte die de bal nabij de verste paal in doel.

De 124 STVV-fans hadden nog meer te goed in ruil voor hun verre trip. Eerst was het al bijna 0-3 toen De Bruyn uithaalde maar Butez knap in de lage hoek ging, maar dan – 80 minuten ver – kwam het er toch van. De jongeheer Facundo Colidio maakte een fraaie actie, legde terug voor de ingevallen Asamoah en die prikte de bal prompt tegen de touwen.

Vijftigmetergoal van Boya

Kenny Steppe moest er al die tijd maar één save tegenover zetten toen Olinga naar de korte hoek trapte. Maar even voor tijd werd hij dan toch wel stevig verrast wanneer Frank Boya van op de middenlijn een vrije trap in een hoge boog achter de Truiense doelman tegen het net joeg. Een beauty die natuurlijk niet kan doen vergeten dat die van Moeskroen er voor de rest niets van bakten.

Drie assists van Colidio

Het is anders wel wat met de jonge Argentijn Facundo Colidio, deze maand pas 20 geworden en vorige zomer gehuurd van Inter Milaan dat hem eerder voor liefst 9 miljoen euro wegkocht bij de Boca Juniors. Colidio kreeg van Marc Brys hoop en al een handvol speelminuten, maar staat de jongste twee wedstrijden aan de aftrap en tekent inmiddels al voor een doelpunt en… vier assists. Een pluim voor de Argentijn maar evenzeer voor zijn nieuwe coach Milos Kostic die hem alle vertrouwen geeft.