STVV start seizoen met valse noot: Moeskroen graait drie punten mee op Stayen Filip Kevers

27 juli 2019

21u50 2 STVV STV STV 0 einde 1 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Een match met twee gezichten waarin een veel beter Moeskroen in de eerste helft verdiend op voorsprong klom en waarin een veel beter STVV in de tweede helft de gelijkmaker najoeg. Tevergeefs echter.

STVV moest in de eerste helft al snel de wet van de sterkste ondergaan. Moeskroen had het meeste balbezit en het was ook de enige ploeg die kon dreigen. Zo belandde een poging van Mohamed via Godeau op de paal. Moeskroen bleef veruit het beste van het spel hebben. En dat loonde ook toen Steppe zich totaal op een vrijschop van Olinga verkeek. STVV van zijn kant slaagde er in die eerste helft niet in om ook maar één kans te creëren en mocht nog blij zijn dat het na 45 minuten voetbal maar 0-1 stond.

Melden we nog dat de match begon met een minuut stilte voor Mo Nitcheu en dat de Kanaries ook met een rouwband speelden. In de 25ste minuut -het nummer 25 was het rugnummer van de verongelukte speler- was er een minuut lang applaus van de thuisaanhang.

Terug over naar het voetbal. STVV begon met veel goede wil aan de tweede helft. En we zagen plots een match waarin de thuisploeg baas was en Moeskroen nog nauwelijks iets probeerde. De hand van Vasic en de lat brachten redding op een vrijschop van Garcia. Het was het sein voor meer. Vasic ranselde een knal van Balongo op voorzet van Endo uit zijn doelvlak. STVV kon nu stilaan de gelijkmaker rechtvaardigen. Maar de bal wou er niet in. Ook niet toen Botaka een afgeweerde bal van Vasic op poging van Balongo net niet genoeg met het hoofd kan raken. Nadien verwaterde de match. Zo bleef de 0-1 op het bord. Met deze groep en op deze manier wordt het een lang seizoen voor de Kanaries.

Meer over STVV

sportdiscipline

sport

voetbal

Vasic

sportevenement

Balongo

Kanaries