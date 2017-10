STVV pakt tweede plaats in slotminuut Filip Kevers

22u39 0 Photo News Jupiler Pro League Een ganse wedstrijd lang leek STVV zijn tanden stuk te bijten op een stug Moeskroen. Tot Legaer in de slotminuut een vrijschop op het hoofd van Goutas schilderde en die Butez in de verste hoek kansloos liet. Stayen ontplofte, de Kanaries reizen zondag als nummer twee naar leider Club Brugge.

De Kanaries speelden tegen Moeskroen voor een nieuwe driepunter maar vooral voor de tweede plaats in de rangschikking. De Henegouwers van hun kant wilden maar wat graag hun stek in de top zes verstevigen. Dat moest dan wel gebeuren met nogal wat wijzigingen aan beide kanten. De Roeck roteerde vrijwillig. Zo bleven Teixeira, Dussaut en De Sart op de bank voor Goutas, Kitsiou en Acolatse. Rednic, daarentegen, moest noodgedwongen de zieke Bailly en een drietal geblesseerde verdedigers vervangen.

Beide ploegen begonnen heel afwachtend aan de match, legden wel wat aardige combinaties op de mat maar probeerden het vooral met een paar afstandsschoten.. In de zestien van de tegenstrever geraken leek een schier onmogelijke opdracht.

De 5400 toeschouwers die het druilerige weer hadden getrotseerd bleven dan ook ook heel lang op hun honger zitten. Animo kwam er pas in het derde kwartier waarin STVV na een terecht afgekeurd doelpunt van Boli wegens buitenspel plots bloed rook. Geen minuut later legde Vertenten de bal op de stip toen diezelfde Boli in de zestien foutief werd afgestopt door Godeau. De Fransman wilde de klus zelf klaren maar Butez lag goed in de hoek. Kitsiou besloot nog een wenkende kans voorlangs. En op slag van rust zag STVV nog 's een doelpunt afgekeurd, deze keer van Botaka, randje buitenspel. Tussendoor was Moeskroen maar één keer gevaarlijk geweest via een goede vrijschop van Olinga.





De Kanaries begonnen aan de tweede helft zoals ze de eerste waren geëindigd. Fel maar ook een beetje overhaast zochten ze naar de voorsprong die ze intussen ook verdienden. Moeskroen, van zijn kant, loerde nu op de counter die er niet echt uitkwam. Het opvallendste feit was dat De Roeck snel ingreep en Boli verving voor De Sart, een wissel die aan de reacties te horen niet zo goed begrepen werd door de thuisaanhang. Maar het gejoel verstomde toen De Sart zijn eerste kans tegen de paal kopte. Het spelbeeld bleef verder nagenoeg hetzelfde. STVV drong aan, Moeskroen wachtte af en haalde alle geoorloofde en ongeoorloofde middelen boven om de tegenstrever af te houden. Dat leek ook ondanks kansen voor Legear, Botaka en Asamoah met veel bloed, zweet en tranen te gaan lukken. Tot Goutas er anders over besliste.

