STVV pakt slechts een punt tegen tien Eupen-spelers: “Deden veel te weinig met ons overwicht” NVE/FKS

29 augustus 2020

18u05 4 KAS Eupen EUP EUP 1 einde 1 STV STV STVV Jupiler Pro League Veel strijd, weinig kansen. En de punten worden verdeeld. STVV keert terug richting Limburg met een puntje. In het Kehrwegstadion kwam Eupen na een kwartier op voorsprong. Ruim vijf minuten voor tijd hing Suzuki van op de stip de bordjes terug in evenwicht. Eupen speelde een uur met 10 na dom rood voor Heris.

In de eerste helft kwam Eupen op voorsprong via Ngoy. De aanvaller profiteerde van zwak verdedigen bij STVV en kon moederziel alleen afwerken op aangeven van een sterke N’Dri. Heris pakte niet veel later rood na dom natrappen op Colombatto, waardoor Eupen meer dan een uur met 10 voort moest.

Na rust kreeg STVV de bal, maar op enkele kansjes na kreeg het niet veel klaargespeeld. Via N’Drie kregen de Panda’s zelfs nog de beste kans, Steppe bracht redding. Tot Poulain plots Suzuki onder de grasmat stopte in de zestien meter. Penalty. De Japanner nam het geschenk in dank aan en zette de eindstand op het bord: 1-1. Bij Eupen maakte Adriano zijn debuut. STVV blijft hangen op 4 punten uit 4 wedstrijden, Eupen heeft één puntje meer.

Geen van beide trainers tevreden

Uiteindelijk leverde negentig minuten voetbal ‘am Kehrweg’ twee maar matig tevreden trainers op. San José, namens Eupen, die een zekere driepunter in extremis door de neus zag geboord. En aan de overkant Kevin Muscat, namens STVV, die had gezien dat zijn team tegen tien thuisspelers veel te weinig klaar maakte. “We hebben veel te weinig gedaan met ons overtal”, besefte Muscat. “Maar het was voor een groot stuk hun verdienste dat we niet meer konden brengen. Zij bleven hoog druk zetten, gaven weinig ruimte weg in de rug, en waren scherp op de tegenaanval. Daarnaast was onze laatste pass niet goed genoeg. Maar het is nu eenmaal moeilijk om tegen zo’n compact spelend team aan kansen te komen.”

San José vond dan weer dat zijn jongens het met tien tegen elf goed hadden gedaan. “Zonde dat we onszelf in de voet schoten met die rode kaart. Daardoor veranderde het hele scenario. Dat neemt niet weg dat ik fier ben op mijn jongens. Ze gaven met tien tegen elf niks weg en kwamen zelfs nog aan kansen. Erg spijtig van die late goal. Maar dat kan gebeuren als je zo lang in ondertal moet spelen Een driepunter was een echte opsteker geweest. Nu blijven we andermaal steken op dat puntje. We hebben snel een overwinning nodig.”



