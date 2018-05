STVV na heerlijke treffers nog steeds in running voor groepswinst Kristof De Cnodder

09 mei 2018

22u36 0 STVV STV STV 3 einde 2 BSW BSW Beerschot Wilrijk Jupiler Pro League Met een relatief simpele zege tegen Beerschot-Wilrijk blijft Sint-Truiden (ten minste theoretisch) in de running voor winst in poule B van play-off 2. Nadat de heenmatch op 2-3 eindigde, werd het nu 3-2. Alle vijf de goals waren van fraaie makelij.

Sint-Truiden wist dat er slechts één optie was tegen hekkensluiter Beerschot-Wilrijk: winnen. STVV nam de match dan ook meteen in handen. Na twintig minuten leidde dat tot een doelpunt van Jonathan Legear. Op aangeven van Roman Bezus krulde Legear de bal heerlijk in de verste hoek. Een paar tellen later had Legear er al bijna een tweede in het mandje liggen, maar Beerschotkeeper Romo kon nog net redden.

Een half uur lang onderging Beerschot-Wilrijk het spel. En toch gingen we rusten met een 1-1 tussenstand. Bij de eerste de beste tegenprik stelde bezoekend kapitein Tom Van Hyfte met een knappe omhaal gelijk. Cristiano Ronaldo in het diepst van zijn gedachten… Voor STVV was dat even slikken.

De thuisploeg kon na de pauze dus van vooraf aan beginnen, maar geen nood: iets voor het uur was daar alweer Legear met opnieuw een lekkere goal. Toen Alexis De Sart er met een bom van op afstand 3-1 van maakte, was de buit voor de Limburgers binnen. Dom zorgde met het zoveelste pareltje van de avond nog voor de aansluitingstreffer, maar verder kwam Beerschot-Wilrijk niet meer. Slotsom: opdracht volbracht voor Sint-Truiden, terwijl Beerschot nog steeds wacht op zijn eerste zege.