STVV laat tweede plaats liggen na doelpuntenkermis op Stayen Filip Kevers

22u00 3 BELGA Jupiler Pro League In een knotsgekke match en degelijke partij voetbal leek STVV een kwartier voor tijd gewonnen spel te hebben maar toch gaven de Kanaries nog een 4-2 voorsprong weg. Onverdiend voor Eupen was het zeker niet. STVV liet op die manier wel op een knullige manier een voorlopig tweede plaats liggen.

Voor een nochtans gehandicapt STVV (zes geblesseerden red.) leek de match tegen Eupen een unieke gelegenheid om de zure nederlaag tegen Club Brugge door te spoelen en met een goed gevoel de interlandbreak in te gaan. Toch had Jonas De Roeck zijn manschappen gewaarschuwd dat opperste concentratie en discipline nodig zouden zijn om een 'altijd' goed voetballend Eupen te kloppen. De eerste helft gaf hem alvast gelijk. STVV kreeg de bal maar werd op de counter een paar keer in verlegenheid gebracht. Zo knalde Luis Carcia al snel tegen de paal.

De match bleef aangenaam om volgen, ook al speelde geen van beide ploegen echt uitgesproken kansen bij elkaar. Tot Niasse, de boomlange keeper van Eupen, de doorgebroken Legear foutief afstopte in de zestien en ref Boterberg de bal op de stip legde. Boli, die tegen Moeskroen zijn penalty nog miste, zette hem nu met een gelukje om. Even gingen bij Eupen de kopjes naar beneden. Maar dat was niet voor lang. Alweer had STVV geluk dat Teixeira een poging van Lazare van de lijn kon keren. Zo konden de Kanaries met een nipte maar ook gevleide voorsprong de rust in.

De tweede helft was nog maar een minuut oud of Eupen kreeg loon naar werken toen Schouterden zijn maatje Leye perfect bediende en die Pirard van dichtbij geen kans liet. Niemand kon toen voorspellen dat het een knotsgekke match zou worden. Asamoah kende een begenadigd moment toen hij van op zo'n 35 meter de Eupense keeper met een wereldgoal te grazen nam, Luis Garcia bracht de bordjes weer gelijk op voorzet van Leye, en De Sart zette de Kanaries weer op weg naar winst toen hij een voorzet van Antunes binnen tikte. 3-2 en dat allemaal in het eerste kwartier van de tweede doorgang. Het spel was nu wel heel aangenaam om volgen. STVV- en Eupen-supporters schoven naar het putje van hun stoel. Er hing heel veel elektriciteit in de lucht. En daar was de 4-2, minuut 68, met alweer Alexis De Sart als afwerker, deze keer via de rug van Wagué.

Nog bleef Eupen aardig meevoetballen en moest STVV attent blijven. Maar het hoge tempo ging er wel uit. En zo ook de kansen. Schouterden was nog dicht bij de aansluitingstreffer. Maar hij besloot over. En toch kwam die aansluitingstreffer er nog toen Fadlalle van ver verschroeiend uithaalde. De spanning steeg weer. Eupen geloofde er vol in. En ja, het werd zowaar nog gelijk toen Valiente in de slotminuut de gelijkmaker tegen de netten knikte. 4-4 dus.

