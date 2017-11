STVV kan niet winnen van negen Lokerenspelers Kristof De Cnodder

22u05 0 Photo News Jupiler Pro League Sint-Truiden mocht drie kwartier lang voetballen tegen tien spelers van Lokeren en een kwartier tegen negen man. Toch bleef het na de uitsluitingen van Joher en Terki gewoon 0-0. Te weinig voor STVV, dat gefrustreerd achter bleef. Lokeren stapte wél met een smile op de bus.

Onder Jonas De Roeck is Sint-Truiden een leuk ploegje geworden. Af en toe hebben de Limburgers nog wel eens een uitschuiver - zoals vorige week op Kortrijk - maar over het algemeen wordt er verzorgd gevoetbald door STVV. Jongens als Asamoah, Bezus en Legear hebben goede voetjes en lieten dat in de eerste helft tegen Lokeren bij momenten weer zien.



Eén minpuntje: grote dreiging leverde dat dartele spel niet meteen op. Boli, Legear en Antunes probeerden wel, maar bezoekend doelman Davino Verhulst - die vandaag 30 werd - hoefde zich niet al te veel zorgen te maken. Toen Texeira bij een vrije trap na alibiverdedigen van De Sutter mocht aanleggen, moest Verhulst toch aan de bak. Geen probleem voor de jarige.



Lokeren deed in aanvallend opzicht weinig, maar stond goed, zoals dat heet. Wel had de ploeg van Peter Maes veel fouten nodig. Iets voor het half uur had Terki zomaar zijn tweede geel kunnen krijgen. Ref Laforge kende clementie. Even later trok Laforge dan toch (rechtstreeks) rood voor Joher. De Lokerse middenvelder werd terecht bestraft voor een drieste tackle langs achter op Bezus. Kort na die uitsluiting kreeg STVV zijn tweede echte kans van de partij: Boli knalde op Verhulst.

Na de pauze ging Lokeren niet bepaald avontuurlijker voetballen, of wat had u gedacht? Trainer Maes verving De Sutter door de meer beweeglijke Enoh en liet zijn ploeg in een compacte 4-3-2 spelen, dicht bij eigen doel. En dat plannetje sloeg aan. De tien overgebleven Lokerenspelers deden allemaal hun metertje extra, waardoor een hoe langer, hoe meer gefrustreerd Sint-Truiden op een muur botste. De enige keer dat STVV tussen minuut 45 en minuut 80 dicht bij een goal kwam, was toen 'spookrijder' Marzo onoordeelkundig terugspeelde op Verhulst. Deze laatste kon de meubelen redden.



Zo leek Lokeren met een man minder zonder al te veel problemen op weg naar een gelijkspel. Tot Terki twaalf minuten voor tijd alsnog tegen zijn tweede kartonnetje van de avond aanliep. Met elf tegen negen was het volle gas vooruit bij de thuisploeg en pompen of verzuipen bij de bezoekers. Sint-Truiden miste nog een handvol kansjes, zodat Lokeren overleefde en met een felbevochten punt naar huis mocht. Stayen bleef achter met een katertje.